Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı için başvurular başladı. GSB personel alımı için kadro dağılımı da ilanda belirtildi. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapabilecek. Peki GSB personel alımı 2023 başvuru şartları nelerdir? İşte GSB personel alımı kadro dağılımı ve aranan nitelikler

GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

GSB PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI



GSB personel alımı sürecinde başvuru şartlarının yanı sıra adayların; Psikolog, büro personeli, temizlik işçisi, koruma ve güvenlik görevlisi, bakım-onarım görevlisi adayları branşına göre 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı, 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı, 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı ve KPSS P94 puanı elde etmiş olması gerekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı kadro dağılımına göre; 400 psikolog, 3 bin 295 büro personeli, 3 bin 259 destek personeli (temizlik), 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, ve 879 destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere toplam 11 bin 455 kişi alacak.

GSB PERSONEL ALIMI MERKEZ TEŞKİLATI KONTEJANLARI

Büro Personeli 145

Destek Personeli (Temizlik) Erkek (39), Kadın (20)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Erkek (12), Kadın (10)

Destek Personeli (Bakım-Onarım/Elektrik Tesisatçısı) 5

Destek Personeli (Bakım-Onarım/Sıhhi Tesisatçı) 10

Destek Personeli (Bakım-Onarım/Havuz Suyu Operatörü) 1

Destek Personeli (Bakım-Onarım/İklimlendirme Personeli) 5

GSB PERSONEL ALIMI TAŞRA TEŞKİLATI KONTENJANLARI

Psikolog 400

Büro Personeli 3150

Destek Personeli (Temizlik) Erkek (1582), Kadın (1618)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Erkek (2246), Kadın (1354)

Destek Personeli (Bakım-Onarım/Elektrik Tesisatçısı) 152

Destek Personeli (Bakım-Onarım/Sıhhi Tesisatçı) 165

Destek Personeli (Bakım-Onarım/Havuz Suyu Operatörü) 165

Destek Personeli (Bakım-Onarım/İklimlendirme Personeli) 376

2023 GSB personel alımı başvuru ekranı