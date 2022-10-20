Hafta sonu ne sınavı var? 23 Ekim 2022 sınav var mı? ÖSYM sınav takvimi

Hafta sonu uygulanacak olan sınavlar için araştırmalar hız kazandı. Yakın zamanda sınavı bulunan adaylar, "23 Ekim 2022 sınav var mı? " sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM, MEB ve Açıköğretim kurumlarının sınavları cumartesi ve pazar günleri uygulanıyor. Bu hafta sonu düzenlenecek sınavlara katılacak olan adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav saatinden önce hazır bulunacaklar. Peki Hafta sonu ne sınavı var? İşte ÖSYM sınav takvimi

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin dil bilgisi seviyesini belirlemek için düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) gerçekleşecek.

YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

YDS/2 sınavı, 23.10. 2022 tarihinde sabah saat 10:15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar salonlara alınmayacak.

2022 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçları 08.11.2022 tarihinde açıklanacak.

Hafta sonu uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2022-YDS/2) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13.10.2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecektir.

YDS/2 - SINAVA GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ İÇİN TIKLAYIN

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

YDS: 23.10.2022 tarihinde yapılacak. Sınav 10:15'te başlayacak.

KPSS (Ortaöğretim): 06.11.2022 tarihinde yapılacak. Sınav 10:15'te başlayacak.

e-YDS: 12.11.2022 tarihinde yapılacak.

ALES: 20.11.2022 tarihinde yapılacak.

Adalet Bakanlığı Sınavları: 26.11.2022 tarihinde yapılacak. Sınav 10:15'te başlayacak. Bir diğer sınav ise 27.11.2022 tarihinde yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27.11.2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

e-YDS: 03.12.2022 tarihinde yapılacak.

Arabuluculuk: 04.12.2022 tarihinde uygulanacak.

İSG: 11.12.2022 tarihinde,

YDUS: 18.12.2022 tarihinde,

MHUY: 18.12.2022 tarihinde,

İCRA (Adalet Bakanlığı-İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı) ise25.12.2022 tarihinde yapılacak.