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Eğitim

Hafta sonu ne sınavı var? 24-25 Eylül 2022 ÖSYM sınav takvimi

Hafta sonu ne sınavı var? sorusu, yakın zamanda sınava girecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından uygulanan sınavlar devam ediyor. Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından uygulanacak olan KPSS (Alan Bilgisi) oturumları gerçekleşecek. İşte 24-25 Eylül 2022 ÖSYM sınav takvimi

23 Eylül 2022 Cuma 15:49 - Güncelleme:
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Hafta sonu ne sınavı olduğu, okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hafta sonu 2022-KPSS Lisans Sınavının Alan Bilgisi oturumları uygulanacak. 3 oturumdan oluşan sınava katılacak olan adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav yerlerinde hazır bulunacaklar. Peki KPSS saat kaçta? ? İşte 24-25 Eylül 2022 sınav takvimi

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS alan bilgisi sınav oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

24 Eylül Cumartesi günü 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu uygulanacak.

25.09.2022 Pazar günü ise 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu yapılacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI SAAT KAÇTA?

24.09.2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

24.09.2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

25.09.2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu(İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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