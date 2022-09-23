Hafta sonu ne sınavı var? 24-25 Eylül 2022 ÖSYM sınav takvimi

Hafta sonu ne sınavı olduğu, okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hafta sonu 2022-KPSS Lisans Sınavının Alan Bilgisi oturumları uygulanacak. 3 oturumdan oluşan sınava katılacak olan adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav yerlerinde hazır bulunacaklar. Peki KPSS saat kaçta? ? İşte 24-25 Eylül 2022 sınav takvimi

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS alan bilgisi sınav oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

24 Eylül Cumartesi günü 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu uygulanacak.

25.09.2022 Pazar günü ise 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu yapılacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI SAAT KAÇTA?

24.09.2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

24.09.2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

25.09.2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu(İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.