Hafta sonu ne sınavı var? 8-9 Ocak 2022 sınav takvimi

7 Ocak 2022 Cuma 15:46 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 15:46

Hafta sonu ne sınavı var? sorusunun cevabı merak ediliyor. Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler bugün itibari ile hafta sonu yapılacak olan AÖF sınavlarına katılım sağlayacak. 8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleşecekolan sınavlarda Öğrencilere her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek. İşte 8-9 Ocak 2022 sınav takvimi

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin düzenlediği AÖF sınavları bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav belgelerine https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden erişebilecekler.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. AÖF sınavları beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavlarından alınan puanlar AÖF not ortalamasına %70 etki edecek.

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

AÖF sınavlarının güz dönemi final oturumları Cumartesi ve Pazar sabah gerçekleştirilecek.

Cumartesi-Pazar günleri uygulanacak olan sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşacak. Sabah oturumları saat 09.30'da başlayacak olup, öğleden sonraki oturum ise 14.00'da gerçekleştirilecek.

Adaylar, sınav günü sabah saat 09.15'ten sonra, öğleden sonra ise 13.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacak. Açıköğretim sınavlarına katılacak olan adaylar sınava giriş belgelerinin yanı sıra yanlarında kalem ve silgi getirecekler.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

2021-2022 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAV TAKVİMİ