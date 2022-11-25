Hafta sonu sınav var mı? 26-27 Kasım 2022 ne sınavı var?

Hafta sonu uygulanacak olan sınavlar için son hazırlıklar tamamlandı. Cumartesi ve pazar günleri ÖSYM'nin açıkladığı İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacak. Adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav saatinden önce hazır bulunacaklar. Peki Hafta sonu ne sınavı var? 26-27 Kasım 2022 ne sınavı var? İşte KPSS için açık tutulacak nüfus müdürlükleriHAFTA SONU SINAV VAR MI?
Bu hafta sonu 26-27 Kasım tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar uygulanacak.26-27 KASIM 2022 NE SINAVI VAR?
26 Kasım Cumartesi günü ÖSYM tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı 2022-Adli Yargı, Avukat-İdari Yargı sınavları uygulanacak. Adalet Bakanlığı sınavları saat 10:15'te başlayacak.
27 Kasım Pazar günü ise Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı uygulanacak. DHBT sınavı saat 10.15'te başlayacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.
ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDIÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023 yılı sınav takvimi açıklandı. Buna göre 2023 senesinde yapılacak olan sınavlar ve tarihleri:
2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23.07.2023
Alan Bilgisi sınavları 29-30.07.2023
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 06.08.2023
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16.04.2023
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20.08.2023
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19.11.2023
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) - 2023 YKS: 17.06.2023
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) - 2023 YKS: 18.06.2023
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) - 2023 - YKS: 18.06.2023
Elektronik Yabancı Dil Sınavı - 28.01.2023