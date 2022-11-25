Hafta sonu sınav var mı? 26-27 Kasım 2022 ne sınavı var?

Hafta sonu uygulanacak olan sınavlar için son hazırlıklar tamamlandı. Cumartesi ve pazar günleri ÖSYM'nin açıkladığı İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacak. Adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav saatinden önce hazır bulunacaklar. Peki Hafta sonu ne sınavı var? 26-27 Kasım 2022 ne sınavı var? İşte KPSS için açık tutulacak nüfus müdürlükleri

Bu hafta sonu 26-27 Kasım tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar uygulanacak.

26 Kasım Cumartesi günü ÖSYM tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı 2022-Adli Yargı, Avukat-İdari Yargı sınavları uygulanacak. Adalet Bakanlığı sınavları saat 10:15'te başlayacak.

27 Kasım Pazar günü ise Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı uygulanacak. DHBT sınavı saat 10.15'te başlayacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023 yılı sınav takvimi açıklandı. Buna göre 2023 senesinde yapılacak olan sınavlar ve tarihleri:

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23.07.2023

Alan Bilgisi sınavları 29-30.07.2023

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 06.08.2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16.04.2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20.08.2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19.11.2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) - 2023 YKS: 17.06.2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) - 2023 YKS: 18.06.2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) - 2023 - YKS: 18.06.2023

Elektronik Yabancı Dil Sınavı - 28.01.2023