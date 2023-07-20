Hangi bölümlerden DGS ile hemşireliğe geçiş var? DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler 2023!

DGS ile 2 yıllık ön lisans Sağlık bölümlerinden mezun öğrenciler, 4 yıllık Hemşirelik bölümüne geçiş yapabilirler. DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler YÖK tarafından belirlenmektedir. Peki Hangi bölümlerden DGS ile hemşireliğe geçiş var? İşte DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler
Dikey Geçiş Sınavı (2023 DGS) sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak. 2 yıllık sağlık bölümlerinden mezun olan adaylar, öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak için DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümleri tercih edebilecekler. Dikey geçiş sınavı ile hemşirelik bölümü mezunları hangi bölümlere geçiş yapabileceklerini aşağıdaki tablodan öğrenebilirler. İşte Sağlık mezunlarının geçiş yapabileceği sosyal hemşirelik DGS bölümleri
DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER
Acil Bakım Teknikerliği
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Yardım Teknikerliği
Acil Yardım
Adli Tıp Teknikerliği
Adli Tıp
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ambulans ve Acil Bakım
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Teknikerliği
Anestezi
Anestezi Teknikerliği
Ana Çocuk Sağlığı
Cerrahi Teknikerliği
Çevre Sağılığı
Diyaliz
Denizci Sağlığı
Ebelik
Elektronörofizyoloji
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizik Tedavi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi
Hemşirelik
Hidroterapi
İlk ve Acil Yardım
İş ve Uğraşı Terapisi
Laboratuvar
Laboratuvar Teknolojisi
Medikal Bakım Yardımcılığı
Nükleer Tıp Teknikleri
Podoloji
Paramedik
Patoloji Laboratuvar
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon
Perfüzyon Teknikleri
Radyoterapi
Radyoloji
Sağlık Laboratuvarı
Sağlık Memurluğu
Sağlık Teknikerliği
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Toplum Sağlığı
Yaşlı Bakım Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Hizmetleri Bakımı
2 YILLIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN İSE AŞAĞIDAKİ 4 YILLIK BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILABİLİR:
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gerontoloji
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları ve Ön Lisans mezuniyet alanlarına göre Dikey Geçiş yapılabilecek Lisans Programları için aşağıdaki DGS kılavuzuna tıklayın.