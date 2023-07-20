Hangi bölümlerden DGS ile hemşireliğe geçiş var? DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler 2023!

DGS ile 2 yıllık ön lisans Sağlık bölümlerinden mezun öğrenciler, 4 yıllık Hemşirelik bölümüne geçiş yapabilirler. DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler YÖK tarafından belirlenmektedir. Peki Hangi bölümlerden DGS ile hemşireliğe geçiş var? İşte DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler

Dikey Geçiş Sınavı (2023 DGS) sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak. 2 yıllık sağlık bölümlerinden mezun olan adaylar, öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak için DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümleri tercih edebilecekler. Dikey geçiş sınavı ile hemşirelik bölümü mezunları hangi bölümlere geçiş yapabileceklerini aşağıdaki tablodan öğrenebilirler. İşte Sağlık mezunlarının geçiş yapabileceği sosyal hemşirelik DGS bölümleri

DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER

Acil Bakım Teknikerliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil Yardım Teknikerliği

Acil Yardım

Adli Tıp Teknikerliği

Adli Tıp

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

Anestezi

Anestezi Teknikerliği

Ana Çocuk Sağlığı

Cerrahi Teknikerliği

Çevre Sağılığı

Diyaliz

Denizci Sağlığı

Ebelik

Elektronörofizyoloji

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizik Tedavi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Hemşirelik

Hidroterapi

İlk ve Acil Yardım

İş ve Uğraşı Terapisi

Laboratuvar

Laboratuvar Teknolojisi

Medikal Bakım Yardımcılığı

Nükleer Tıp Teknikleri

Podoloji

Paramedik

Patoloji Laboratuvar

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon

Perfüzyon Teknikleri

Radyoterapi

Radyoloji

Sağlık Laboratuvarı

Sağlık Memurluğu

Sağlık Teknikerliği

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Toplum Sağlığı

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yaşlı Hizmetleri Bakımı

2 YILLIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN İSE AŞAĞIDAKİ 4 YILLIK BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILABİLİR:

Ebelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Gerontoloji

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları ve Ön Lisans mezuniyet alanlarına göre Dikey Geçiş yapılabilecek Lisans Programları için aşağıdaki DGS kılavuzuna tıklayın.

2023-DGS: KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ