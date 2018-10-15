İhya Vakfı talebelerinden 30 hafize, Fatih’te düzenlenen taç giyme töreniyle icazetlerini aldı

Fatih Müftülüğü’ne bağlı Gülsüm Hanım İhya Kız Kur’an Kursu talebelerinden 30 hafize, hafızlıklarının tamamlanmasının ardından bir günde ezbere bir hatimi baştan sona okuyarak hafızlıklarını tescilledi. Öğrencilerden bir tanesi de üstün başarı sağlayarak 152 gün gibi çok kısa bir sürede hafızlığını tamamladı. Öğrencileri taçlandırmak amacıyla İhya Vakfı tarafından İstanbul Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde bir icazet töreni düzenlendi. İcazet töreninde hafızlık taçlarını giyen öğrenciler, unutulmaz anlar yaşadı.

Törene, Lübnan Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişi Şeyh Dr. Hasan Ali Moraib, Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç, İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar, Fatih İlçe Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, hoca hanımlar, hafızlığına devam eden öğrenciler, veliler ve diğer misafirler katıldı.

Program, Şeyh Dr. Hasan Ali Moraib’in Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından vakıf çalışmalarının anlatıldığı tanıtım sinevizyonunun gösterimi ile devam eden programda daha sonra protokol konuşmalarına geçildi.

"Hafız olmak kolay, hafız olarak ölmek zordur"

Kürsüye ilk olarak İhya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Baysan çıktı. Konuşmasına hafız kızları ve özellikle aileleri tebrik ederek başlayan Yavuz Baysan, “Çünkü hafızlıkla ilgili programda elbette çocukların kapasitesi önemli ama ailelerin fedakarlıkları çok önemli oluyor. Yeri geliyor misafirliğe gidemiyorlar. Yeri geliyor misafir kabul etmiyorlar. Hafta sonu adeta merasimler düzenleyerek evlatlarını evde karşılıyorlar. Ve tekrardan Pazartesi gününe hazırlıyorlar. ‘Hafız olmak kolay, hafız olarak ölmek zordur’ derler. Rabbim kızlarımıza da bu güzelliği nasip etsin inşallah” diye konuştu.

Yeni nesillere örnek

Yavuz Baysan'ın ardından kürsüye İhya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kurra Hafız İbrahim Yıldırım çıktı.

İcazet törenini yeni nesillere örnek olmak amacıyla tertip ettiklerini söyleyen Yıldırım, şunları söyledi:

''Kuran Kurslarının yasaklandığı, hocaların hapse atıldığı bir dünyadan Kuran’ı Kerim’in okutulmasının özendirildiği ve hafızlığın okullarda bir proje haline geldiği bir dünyada bizleri buluşturan Rabb’imize ne kadar hamd etsek azdır. Sabahın erken saatlerinde uykusunu feda eden hafız kardeşlerimize hangi hediyeyi versek yeterli olmaz. Bugün burada 30 hafızımıza icazet vermekten ziyade arkadan gelen yeni nesillere bir örnek teşkil etmektir. Bu noktada onlara sahip çıkan, destekleyenlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu noktada ben hayır sahiplerine ve kıymetli velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum.''

Geleceğin Hz. Aişe'leri

''Bir insan Allah katındaki değerini öğrenmek istiyorsa ne işle meşgul olduğuna baksın'' hatırlatmasında bulunarak konuşmasına başlayan Fatih İlçe Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu da ''Hafız kardeşlerimizin geleceğin Hazreti Aişe’lerini olmalarını temenni ediyorum'' dedi ve programın tertibinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hayırlı istikballere vesile

İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar ise “Okunan bu Kuran’ın rahmetinin ülkemizi, milletimizi, ümmetimizi kuşatmasını ve daha hayırlı istikballere vesile olmasını diliyorum” dedi.

''Hafızlarımız, milletimizin manevi yaralarına şifa olacaklar''

Son olarak kürsüye Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt çıktı. Fatih Kurt, şöyle konuştu:

“Bugün ülkemizin dört bir köşesinde onlarca yüzlerce hafızı milletimize kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hafız sayısı artsa da evlerde kurulan Kuran ziyafetlerinin azaldığını ne yazık ki biliyoruz. Bu vesile ile yapacak daha çok işimiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Hafızlarımız, milletimizin manevi yaralarına şifa olacaklar inşallah. Bu hizmetlere emeği geçen tüm emektarları tebrik ve takdir ediyorum.”

İcazet belgeleri sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından bir günde Kuran’ı Kerim’i baştan sona okuyarak taç giymeye hak kazanan hafizeler sahneye çıktı ve icazet belgelerini teslim aldı. Programın ikinci bölümünde ise hafizeler Kuran’ı Kerim tilavetleri hünerlerini sergiledi. Öğrenciler, bundan sonraki hayatlarında Arapça konuşma pratiğine devam ederek lise sınavlarına hazırlıklarını sürdürecekler.