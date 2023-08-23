Özür grubu ilişik kesmede yapılacak işlemler MEB'in mazerete bağlı tayin sonuçlarını açıklaması sonrası başlandı. Öğretmenler, eş durumu veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri için il dışı ve il içi ilişik kesme işlemlerini bugünden itibaren yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna bağlı öğretmenlerin, mazerete bağlı atamalar kapsamında ilişik kesme süresi içerisinde okuldan ayrılma işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki il içi ilişik kesme kaç gün? İşte özür grubu ilişik kesme süresi ve Ataması yapılan öğretmenlerin yapacağı işlemler

ÖZÜR GRUBU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mazerete Bağlı Yer Değiştirme (Özür grubu, eş durumu) tayin sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan atama takvime göre manzeret ataması yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri 24.08.2023 tarihinden itibaren yapılabilecek.

İL İÇİ İLİŞİK KESME SÜRESİ NE KADAR?



Hemen ayrılış yapacak olan öğretmenlerin kararnamesi okula geldiği gün ilişik kesebilir. Kararname tebliğinden itibaren 15 gün mehil müddetinizi kullanabilirsiniz. İl içi ilişik kesmek 15 gün içerisinde yapılabilir.

İLİŞİK KESMEDE YAPILACAK İŞLEMLER NELER?



1. Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)

2. Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.

3. Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:

a) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.

b) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.

c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.

4. Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.

5. Ayrıldığınız okuldan yolluk hesaplanmasını yaptırmanız gerekmekte. Eğer görev yaptığınız okul lise ise okul idaresi sizin yolluğunuzu hesaplayıp, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğüne onaylatıp işlemleri tamamlayacaktır. Çalıştığınız kurum ilkokul ya da ortaokul ise MEM Muhasebe Servisi yolluk işlemlerinizi halledecektir. Yolluğunuzu tercihen ayrıldığınız kurumdan yaptırınız. Bu durumda birkaç gün içerisinde yolluk ücretiniz hesabınıza yatacaktır.

6. Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.

7. Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.

8. Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.

9. Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek SGK ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.

İKİNCİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ AÇIKLANDI



Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanıyacaklarına dair müjdesinin ardından bugün ikinci yer değiştirme takvimi de açıklandı.

Buna göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme talepleri beraber alınacak.

Bakan Yusuf Tekin'in talimatları doğrultusunda 2023 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak ikinci yer değiştirme işlemleri için Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında ihtiyaç bulunan bütün norm kadrolar öğretmenlerin tercihine sunulacak.

İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme kapsamında "Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş öğretmenler de mazeretlerinin bulunduğu yere yer değişikliği başvurusunda bulanabilecek.

Öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?

Öğretmen mazeret tayini sonuçları açıklandı!