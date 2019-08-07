İLİTAM sınavsız geçiş sonuçları belli oldu. YÖK sağlık lisans tamamlama sonuçları sorgulama ekranı merak konusu oldu. Adayların büyük bir heyecanla beklediği sınav sonuçları erişime açıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sağlık ve ilahiyat alanlarında yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 7-15 Ağustos'ta, normal kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecekler. İLİTAM sınavsız geçiş sonuçlarına dair ve YÖK sağlık lisans tamamlama sonuçları hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

İLİTAM SINAVSIZ GEÇİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU!

2019 İlahiyat Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekildi ve sonuçlar erişime açıldı.

KAYITLAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 7-15 Ağustos (23:59) tarihleri arasında, kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır.

Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilebiliyor.

SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMAYA KİMLER BAŞVURABİLDİ?

Sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2019 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvuru yapabiliyor.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 17/07/2019 (Saat:15:30) – 24/07/2019 (Saat:17:00) tarihleri arasında başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapıldı.

Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMAYA KİMLER BAŞVURABİLDİ?

18.05.2018 tarihinden önce ilahiyat önlisans programından mezun olanlar, 2019 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı'na başvuru yapabiliyor.

2019-2020 eğitim öğretim yılı için İlahiyat Lisans Tamamlama Programı'na ilişkin başvuru ve tercih işlemleri, 17.07.2019 – 24.07.2019 (Saat:17.00) tarihleri arasında Yökseköretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) resmî internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile gerçekleşti.