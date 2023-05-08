2023 bursluluk sınavı başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eğitim desteği almak için sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 Bursluluk sınavı başvurularının tarihini sorguluyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına başvuru işlemleri i http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak. Peki İOKBS 2023 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? MEB Bursluluk sınavı başvuru tarihleri

İOKBS 2023 BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 2023 yılı bursluluk sınavı için başvuru işlemleri henüz başlamadı. Geçtiğimiz sene bursluluk sınavının başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.

2023 İOKBS (Bursluluk Sınavı) Başvurularının Nisan ayının son haftası başlaması bekleniyor.

MEB'in İOKBS başvuru kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte tarihler netleşecek.

2023 BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?



İOKBS başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı sitesi olan http://www.meb.gov.tr adresinden ya da e-Okul sistemi üzerinden belirlenen başvuru tarihlerinde gerçekleştirilecek.