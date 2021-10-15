15 Ekim 2021 Cuma 12:53 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 12:53

İYEP'in ne zaman başlayacağı, 2021-2022 öğretim yılında görevlendirme için başvuracak öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. İYEP, 2020 yılından itibaren sadece 3. sınıflara uygulanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokulların 3'üncü sınıflarına devam eden İlkokullarda Yetiştirme Programı, Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinde öğrencilerin kazanımlara ulaşmalarını sağlayan sistemdir. Peki İYEP ne zaman başlayacak 2021-2022? İYEP öğretmen görevlendirme e-Okul görevlendirme takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 yılına dair İYEP uygulama takvimini paylaştı. İYEP ne zaman başlayacak 2021-2022? İYEP'e öğrenci nasıl kaydedilir? İşte Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) matematik ve Türkçe derslerinden yeterli kazanımları edinemeyen öğrenciler için başlatılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ile ilgili son gelişmeler...

İYEP NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021-2022?

Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA)'nın uygulanması 11-15 Ekim 2021 arası, program ise 18 Ekim 2021'de başlayacak.

İYEP UYGULAMA TAKVİMİ

İlkokul 3 . sınıflarına devam eden, Türkçe ve matematik derslerinde İlkokullardaki yerleştirme programı üzerinden kazanım edinemeyen öğrenciler için bir gelişme programı olan İYEP takvimi MEB tarafından duyuruldu.

İşte İYEP 2021-2022 uygulama takvimi...

İYEP'E E-OKUL'DAN NASIL GİRİLİR?

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer almaktadır. Öncelikle http://e-okul.meb.gov.tr alan adresi üzerinden "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" alanlarını doldurarak sisteme giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda e-Okul Modülleri görülmektedir.

Ayrıca http://mebbis.gov.tr adresinde de giriş yapılabilir.

İkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri" sekmesine giriş yapıldığında ekranın sol alt bölümünde "İYEP İşlemleri Modülü" açılmaktadır.

Bu modülde İYEP Öğrenci Belirleme Aracı, İYEP Öğrenci İşlemleri, İYEP Devamsızlık İşlemleri ve İYEP Öğrenci Değerlendirme Aracı sekmeleri yer almaktadır.

ÖĞRENCİ BELİRLEME ARACI (ÖBA) VERİ GİRİŞİ

ÖBA, İYEP'e alınması gereken öğrencileri tespit etmek amacıyla İYEP İş Takviminde belirtilen tarihlerde 3. sınıf öğrencilerine uygulanan araçtır.

ÖBA öğrencilere uygulandıktan sonra öğrencinin kendi sınıf öğretmeni tarafından ÖYF'de yer alan puanlama anahtarına uygun olarak İYEP

Öğrenci Belirleme Aracı,, ekranına veri girişi işlemi gerçekleştirilir.

ÖBA Veri Giriş İşlemleri

* İYEP Modülü'ndeki İYEP Öğrenci Belirleme Aracı sekmesi açılır (Bkz. Resim-2).

* Gelen ekranda Sınıf/Şube ve Ders (Türkçe/Matematik) seçimi yapılır.

* "Listele" butonu tıklanır.

* Gelen öğrenci listesindeki her bir öğrenci için veri girişi yapılır ve kaydedilir.

İYEP NEDİR?

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), ilkokulların 3. sınıflarına devam eden, önceki eğitim - öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe dersi öğretim programındaki temel beceriler ile matematik dersi öğretim programındaki öğrenme alanlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin eksik öğrenmelerinin giderilmesini, psikososyal alanda da desteklenmesini amaçlayan bir tedbir programıdır.

Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinde İYEP kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve öğrenme yaşantıları planlamak,

Öğrencilerin psikososyal açıdan desteklenmesini sağlamak, sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek,

Akademik başarısızlıktan kaynaklanan devamsızlıkların önüne geçmek, programa dâhil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak,

Sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamaktır.

İYEP'E KİMLER BAŞVURULABİLİR?

İlkokulların 3. sınıflarına devam edip özel eğitime ihtiyaç duymayan öğrencilerden;

Program kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler,

Sığınmacı, göçmen, göçer ve yarı göçer ailelerin çocukları,

Geçici koruma altındaki çocuklar,

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları gibi dezavantajlı öğrenciler İYEP'in hedef kitlesini oluşturmaktadır.