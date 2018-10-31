İYEP nedir sınavı soruları nasıl E Okul İYEP işlemler modülü puanlama tablosu nasıl tegm.meb.gov.tr

İYEP pilot uygulaması nedir sınavı soruları nasıl? E Okul İYEP işlemler modülü puanlama tablosu nasıl? İYEP ek ders ücreti ne kadar? İYEP başvuru kayıt işlemi nasıl yapılır? İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulama kılavuzu nasıl? İYEP'te görev alan öğretmenler görevleri neler olacak? İYEP pilot uygulaması ne zaman başlıyor? soruların yanıtları milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. İYEP hakkında bilinmesi gerekenleri bu haberimizde derledik. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde elde edemeyen öğrencilere yönelik hazırladığı İlkokullarda Yetiştirme Programı'nı (İYEP) kasım ayında başlatacak. İYEP hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, programın detayları ve amacı hakkında fikir edinmek adına internette araştırma yapıyor. İlkokulların 3 ve 4'üncü sınıflarına devam eden, önceki eğitim ve öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen bir programdır. İYEP'e dair detaylar star.com.tr'de.

VELİLERDEN ÜCRET ALINMAYACAK



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe girmesiyle İYEP kapsamındaki öğretmenlerin ek ders sorunu çözülmüştü.



Bakanlık tarafından İYEP'in kapsam ve amaçlarının yer aldığı yönerge de hazırlandı. Buna göre, ilkokullarda yetiştirme programına alınacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla öğrenci belirleme araçları, yetiştirme programındaki öğrencilerin kazanımlara erişme düzeyini belirlemek amacıyla ise öğrenci değerlendirme araçları kullanılacak.



İYEP'e dahil olan öğrenciler, belirlenen eksiklikleri doğrultusunda bulundukları okullarda yetiştirme programına alınacak. Öğrencilerin velilerinden hiçbir ad altında ücret alınmayacak.

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HANGİ ÖĞRENCİLER KATILACAK?



İYEP için ilkokullarda okul komisyonu kurulacak. Komisyon, ekim ayının 3'üncü haftasında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak araçlar ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu karara bağlayacak. Sınıf öğretmenleri, öğrencilere belirleme aracını uygulayacak ve cevaplar e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülü'ne işlenecek. Böylece hangi öğrencinin İYEP'e dahil edileceği belirlenmiş olacak.



KASIM'DA BAŞLIYOR



İYEP'te görev alan öğretmenler, okutacağı modül ve öğrenci seviyelerine göre plan hazırlayacak, öğrencilerin programa devam durumunu takip edecek. Öğretmenlerin yaptığı değerlendirme sonucunda belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrenciler, bir üst modüle geçecek.



MEB tarafından Türkiye genelinde ilkokullarda kasım ayının ilk haftasında İYEP başlatılacak. Program, hafta sonlarında, hafta içi ders saatleri dışında, bunların uygun olmaması durumunda okulun şartları ve personel durumu da dikkate alınarak okul yönetimince planlanacak zamanlarda uygulanacak.







HAFTADA EN FAZLA 10 DERS



Program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek. İYEP'in uygulanmasında; öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri de görev alabilecek. İYEP, okulda bir öğrenci bile olsa uygulanacak. Gruplar, 1-6 öğrenciden oluşturulacak ve bu sayı en fazla 10 öğrenciye kadar çıkarılabilecek.



İYEP'İN GENEL AMAÇLARI

Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinde İYEP kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve öğrenme yaşantıları planlamak,



Öğrencilerin psikososyal açıdan desteklenmesini sağlamak,



Sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek,



Akademik başarısızlıktan kaynaklanan devamsızlıkların önüne geçmek,



Programa dâhil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak,



Sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamaktır.



İYEP'İN ÖZEL AMAÇLARI



Bu program öğrencilerin;



Dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmesini,



İlk okuma yazma konusundaki eksikliklerini gidermesini,



Okuduğunu anlama düzeyini artırmasını,



Matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirmesini,



Matematiksel kavramları anlamasını ve bu kavramları günlük hayatta kullanmasını,



Problem çözme sürecinde kendi düşüncelerini ifade etmesini,



Matematiksel kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade etmesini,



Matematiğe yönelik olumlu tutum ve öz güvenli bir yaklaşım geliştirmesini,



Türkçe ve matematik öğrenme alanlarında öğrenci merkezli bir anlayışla psikososyal destek alarak eksikliklerinin giderilmesini amaçlamaktadır.



PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ



İlkokulların 3 ve 4. sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, Türkçe ve matematik derslerinden İYEP kapsamında belirlenen kazanımları edinemeyen öğrencilerdir. Yabancı uyruklu öğrenciler, sığınmacılar, mülteciler, göçer ve yarı göçer aile çocukları, mevsimlik tarım işçisi çocukları gibi tüm dezavantajlı öğrenciler bu programın hedef kitlesi içinde yer almaktadır. İYEP’in dolaylı hedef kitlesi ise sınıf öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri, okul yöneticileri ile velilerdir.