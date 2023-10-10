''İyilik Okulu'' projesinin ilk dersi İstanbul'da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Deniz Feneri Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında yapılan projenin ilk dersinde İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 9 yıl önce başlayan "İyilik Okulu" projesinin çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

Yılmaz, "Genellikle iyilik denilince yardımlaşma ön plana çıkıyor gibi geldi. Halbuki bir insana tebessüm etmek bir iyiliktir. Yoldaki bir taşı alıp bir kenara koymak bir iyiliktir, bir insana dokunmak iyiliktir. Olmaması gereken bir şeyi olmaması gerektiği yerden alıp temizlemek bir iyiliktir. İyiliğin sınırı yok." dedi.

Okullarda iyiliği yaymaya devam edeceklerine dikkati çeken Yılmaz, çocukların gönüllerine iyilik tohumlarını atacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin iyiliği yayan ülke olarak en güzel örnek olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dünyada gelişen olaylar bize gösteriyor ki daha çok iyiliği desteklememiz lazım, iyilerin yanında olmamız lazım. Dünyayı da böyle okumak lazım. İslam dünyasının ortasında sürekli kötülüğü teşvik eden, kanı, zulmü yaygınlaştırarak bunu kendisine adet edinen insanlara, terörizme ve terör anlayışındaki devletlere karşı bir grup Müslüman 'Hayır, biz sizin yaptığınız bu zulümlerin karşısındayız, buna asla müsaade etmeyiz, hakkımızı savunacağız, vatanımızı müdafaa edeceğiz, kutsalımızı koruyacağız.' diyorsa bu da bir iyilik hareketidir. Dolayısıyla Kur'an'ın bir ifadesi vardır, 'Her zaman müminler birbirlerinin dostudurlar.' Elbette müminler birbirinin destekleyicisi olacaklardır."

"GÖNLÜMÜZ FİLİSTİN'DEN YANADIR."

Sanatçı Murat Kekilli ise iyilik ekenin sevda biçeceğini, Batı'da kendilerini efendi, dünyanın diğer bütün toplumlarını köle olarak gören bir toplumun var olduğunu belirtti.

Kekilli, "(Onların) Eğitim sistemlerine göre hepimiz geleceğin birer köleleriyiz. Oysa Allah insanı özgür yaratmıştır. Yeter ki metaya minnet etmeyin. 'Rızkınızı veren Hüda'dır, kula minnet etmeyin.' Gönlümüz Filistin'den yanadır. İnşallah bu savaşı kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, programda deprem bölgesinde faaliyet gösteren Deniz Feneri gönüllüleri ile Murat Kekilli'ye plaket takdim etti.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.