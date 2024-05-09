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Eğitim

Kamuda mülakat sistemi değişiyor! İlk kez MEB uygulayacak

Kamuda mülakat sisteminde değişikliğe gidildi. Yeni sistemin ilk örneğini Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulayacağı belirtildi.

9 Mayıs 2024 Perşembe 13:57 - Güncelleme:
Kamuda mülakat sistemi değişiyor! İlk kez MEB uygulayacak
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Milli Eğitim Bakanlığı, mülakat sistemini daha objektif hale getirmek için bir çalışma yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KPSS puanıyla mülakat puanı yüzde 50'şer oranında ağırlığıyla belirlenecek derecenin atamaya esas olacağını açıklamıştı.

Bakan Tekin, 'Hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz' ifadelerini kullanmıştı. Yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. Ahaber'in haberine göre, İşte yeni sistemin detayları:

HER ADAYA BİR KOD İSİM VERİLECEK

Mülakatlar daha objektif hale getirilecek. Heyet adayı aday da heyette kim olduğunu bilmeyecek. Adaya kod verilecek, yüz yüze olacak ve 45 dakika olacak.

Bu 45 dakika boyunca adayın ve komisyonun ağzından çıkan her kelime kayıt altına alınacak.

ÖĞRETMENLER 14 HAFTALIK KONUDAN SORUMLU OLACAK

Genel kültür soruları sorulmayacak. Öğretmen adaylarına önceden mesaj gönderilecek bu mesaja 14 haftalık konudan sorumlu oldukları ve mülakatta sorumlu olacağı ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Aday kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak.

20 BİN ÖĞRETMENİN ATAMASINDA BU SİSTEM UYGULANACAK

Heyet adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak, aday puanını içeride öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak.

Yeni sistem ilk olarak 20 bin öğretmen için uygulanacak.

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