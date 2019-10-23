Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci karnelerinin değişmesi için çalışma başlattı. Bu çalışmanın duyurulması ile birlikte karneler nasıl olacak? Öğrenci karneleri değişiyor mu? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi çalışma takviminde yer alan bilgilere göre okulların ne zaman kapandığı ve tatil günleri için detaylar belli oldu. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak.

ÖĞRENCİ KARNELERİ DEĞİŞİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci karnelerinin değişmesi için çalışma başlattı.

CNN Türk’ten Duygu Bayram Ayaz’ın özel haberine göre yapılacak değişiklikle artık karnelerde sadece not değerlendirmesi yer almayacak.

Yeni karnelerde öğrencilerin 1 yıllık gelişim süreçleri de yer alacak.

KARNELER NASIL OLACAK?

Veliler öğrenci karnelerine baktığında çocuklarının yıl için neyi yapıp neyi yapamadıklarını da görecek.

Karneler tek sayfa olmayacak.

'Örneğin öğrenci ezber yapabiliyor mu?', 'Derste söz hakkı istiyor mu?', 'Yüksek sesle okuyabiliyor mu?', 'Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?', 'Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?', 'Yazdığını ne kadar hızlı yazabiliyor mu?' gibi değerlendirmeler karnelerde yer alacak.

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2020?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI

Bir ders saati süresinin eskisi gibi 40 dakika olduğu ilköğretim kurumlarının teneffüs sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.