Karneler nasıl verilecek? Bakan Ziya Selçuk'tan dijital karne açıklaması

30 Aralık 2020 Çarşamba 12:08 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:08

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve karne sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunurken, karnelerin nasıl verileceğiyle ilgili de, "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör masasının sorularını yanıtladı. Bakan Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamasında öğrencilere basılı karne vermek istediklerini açıklamıştı. Milyonlarca öğrenci ve veli, karnelerin nasıl verileceğini araştırıyor. Peki 1. dönem karneler nasıl verilecek?

KARNELER NASIL VERİLECEK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze karne verilerek hareketliliğin artırılmasının doğru olmayacağını, bu nedenle dijital karne sisteminin uygulanabileceğini söyledi.

DİJİTAL KARNE GELİYOR

Bakan Selçuk, "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir." diye konuştu.

Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

Bakan Selçuk eğitim alanındaki tedbirlerle ilgili olarak, "Canlı derse erişim noktasında sıkıntı çeken çocuklarımıza daha çok olanak sağlamalıyız. Eksiklerimizin olduğunu görmemiz ve bunlar için çaba sarfetmemiz bizim en doğru pusulamız. Biz 'hiçbir sorun yok' demiyoruz 'her şey kötü" de demiyoruz. Biz şu kalemlerde iyiyiz, şu kalemlerde çalışmalıyız diyoruz. Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim." dedi

Bakan Selçuk, "Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız" dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili, "Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek. 15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." dedi.

AŞI AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk corona virüs aşısıyla ilgili "Eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un konuşmalarından satır başları;

(Uzaktan eğitim) Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik.

15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz.

(Kovid-19 aşısı) Eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak.

Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız. Bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdik.