Karneler ne zaman alınacak? Karne günü ne zaman?

30 Aralık 2020 Çarşamba 13:24 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 13:24

Karneler ne zaman alınacak? sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve karne sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir" ifadelerini kullandı. Peki Karne günü ne zaman? İşte 1. dönem yarı yıl tatili tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayınlanan takvimine göre karnelerin verileceği tarih belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir eğitimlerine uzaktan devam eden ilkokul, lise ve ortaokul öğrencisinin karneler için heyecanlı bekleyişi başladı. Bakan Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamasında öğrencilere basılı karne vermek istedikleri üzerinde durmuştu. Milyonlarca öğrenci ve veli, karnelerin nasıl verileceğini araştırıyor. Peki 1. dönem karneler nasıl verilecek? İşte 2020 2021 MEB takvimi

KARNELER NASIL VERİLECEK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze karne verilerek hareketliliğin artırılmasının doğru olmayacağını, bu nedenle dijital karne sisteminin uygulanabileceğini söyledi.

DİJİTAL KARNE GELİYOR

Bakan Selçuk, "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir." diye konuştu.

Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda okullardaki eğitim-öğretimin yıl sonuna kadar online olarak sürdürülmesi kararının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bir haftalık ara tatil süresinin de eklenerek bu yıl yarı yıl tatilinin üç hafta süreceğini açıklamıştı. Karne dağıtımları ise 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren dijital olarak yapılacak.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl ilk dönemi corona virüs salgını gölgesinde geçen eğitim öğretimde karne dönemi yaklaşıyor. MEB, okulların kapanacağı tarih 25 Ocak 2021 olarak açıkladı. Milyonlarca öğrenci karnelerin ardından yarı yıl tatiline çıkacak.

Ocak ayının 22'sinin cuma gününe denk gelmesi nedeniyle karne gününün aynı gün olması bekleniyor.

MEB TAKVİMİ

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021