Karneler ne zaman basılır? sorusu öğrencilerin gündeminde öncelikli olarak yer alıyor. E okul not girişi karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapanıyor. 2 dönem boyunca okula giden öğrenciler, heyecanla karnelerini alacağı günü bekliyor. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte okullar kapanacak ve yaz tatili resmen başlamış olacak. Peki 2.dönem karneler ne zaman verilecek? İşte 2023 yılı karnelerin basılacağı tarih

Okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin sona ermesiyle birlikte karneler verilecek. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler yaz tatilinde dinlenecek.

KARNELER NE ZAMAN BASILACAK 2023?



Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

2.DÖNEM KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?



2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının 2. dönemi sona eriyor. Karneler 16 Haziran Cuma günü verilecek.

Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2. DÖNEM?

E-okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları değerlendirdiği tarihe göre farklılık gösteriyor. Okullarda 2. dönemin bitmesine yakın not girişi yapıldığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle e-okul girişlerinde aksaklıklar yaşanabiliyor.

Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır.

E okul not girişi karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapanıyor. Ancak e-okul not girişlerinin öğretmenlere karnelerin verileceği tarihten birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.