Kosova ile eğitim alanında iş birliği

DHA 27 Eylül 2021 Pazartesi 15:35 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 15:35

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Kosova'da Türkçe eğitimi gören öğrenciler için hazırlanan Türkçe kitaplar, ülkede Türk öğrencilerin eğitiminde görevli öğretmenlerin mesleki ve hizmet içi eğitimleri, mesleki ve yaygın eğitim konusunda iş birliği; Türkçe'nin Kosova'da, Arnavutça'nın da Türkiye'de seçmeli ders olarak karşılıklı öğretilmesi konuları ele alındı.

Kosova heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Bakan Özer, salgın sürecinde eğitim alanında oluşan zorlukların önüne geçebilmek için ülkeler arasında iş birliğinin her zamankinden daha fazla önem kazandığına işaret etti. Özer, Türkiye'nin bu dönemde eğitimin dijitalleşmesi ve mesleki eğitim kurumlarında yapılan üretimler hususunda kayda değer kazanımlar elde ettiğini ve bu konuda Kosova ile iş birliğine sıcak baktıklarını belirtti.

2019 yılı itibarıyla yurt dışı kullanımına açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunun, dileyen tüm öğrenciler tarafından kolaylıkla kullanılabildiğini ve öğretmenlerin de kullanımına açıldığını vurgulayan Özer, Kosova'da yaşayan Türk toplumunun en iyi şekilde eğitim alması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Bakan Özer, olumlu yönde devam eden eğitim ilişkilerinin öngörülen amaçlara daha sağlam ve emin adımlarla ulaşılabilmesi için Kosova'da halihazırda mevcut Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının etkisiz kılınması gerektiğini işaret ederek, "Biliyoruz ki bulunduğu her coğrafyada menfur amaçlarını gerçekleştirmek için eğitim gibi kutsal ve değerli bir alanı istismar etmekten çekinmeyen bu örgüt, uygun ortamı bulduğu her an Kosova'ya da zarar vermekten geri durmayacaktır" dedi.

Kosovalı Bakanlar Nagavci ve Damka da Bakan Özer'e teşekkür ederek iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileri götüreceklerine inançlarının tam olduğunu belirtti.