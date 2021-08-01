1 Ağustos 2021 Pazar 12:41 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 12:41

KPSS 2. oturum saat kaçta? sorusunun cevabı Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı olan ilk oturumdan çıkan adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS sınavının öğretmenlik için gerekli olan Eğitim Bilimleri oturumu öğleden sonra gerçekleşecek. Peki KPSS 2. oturum saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor? KPSS 2. oturum bitiş saati

KPSS 2. OTURUM SAAT KAÇTA?

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı 1 Ağustos 2021 Pazar günü saat 14:45'te başlayacak. Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

100 dakika sürecek olan KPSS 2. oturum saat 16:25'te sona erecek.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI!

ÖSYM tarafından yapılan uyarı kapsamında; 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara sınav saatinden önce gelmeleri gerekiyor.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI NEDİR?

Eğitim Bilimleri oturumu, Kpss A Grubu öğretmen adaylarının lisans düzeyinde girmek zorunda olduğu sınavdır. Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik derslerinden oluşmaktadır.

Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan ve mezun olabilecek durumda olan adaylar bu sınava girebilir.

Adayların, KPSS'den almış oldukları puan ile öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.