KPSS nasıldı? 2021 KPSS sınav yorumları

1 Ağustos 2021 Pazar 14:55 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 14:55

KPSS nasıldı? sorusu Lisans KPSS A Grubu sınavından çıkan adaylar tarafından araştırılıyor. 130 dakika süren sınavda adaylara; Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Türkçe ve Matematik derslerinden toplam 120 soru soruldu. Sınavın ilk oturumundan sonra 2021 KPSS sınav yorumları gündeme geldi. Sınavdan çıkan daylar, "KPSS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?" sorusuna sosyal medyadan yorum yapıyor. İşte KPSS sınav yorumları

KPSS NASILDI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) Sınavları bugün gerçekleşiyor.

Genel Yetenek-Genel Kültür kapsamındaki ilk oturum sona erdi. Sınavında adaylara, 130 dakikada çözmeleri gereken 120 soru yöneltildi. Sınavdan çıkan adayların genel çoğunluğu soruların ortalama zorlukta olduğunu ifade etti. İşte ilk oturum sonrası KPSS sınav yorumları...

KPSS SINAV YORUMLARI

Altı senedir bu sınava giriyorum en kolayı bu sınavdı en sonunda istediğim puanı alacağım #kpss2021

Tarih dizisi izlemenin faydaları; EOKA cevaplı soruyu Kıbrıs dizisi sayesinde çözdüm. Elçi ile ile ilgili soruyu da Payitaht Abdülhamid dizisi sayesinde.

Sınav bence kolaydı geçen seneye göre...Güncel sorular sıkıntı idi...Geçen senenin Türkçesine göre bu seneninki bence kolaydı...

Türkçe soruları gerçekten güzeldi, acayip farklı akademik paragraflar yoktu.

İnşallah son kpss'miz olmuştur arkadaşlar.

Sınavda boş bir kitapçığı alıp sorulara bakmamak için zor tuttum kendimi

İttihat ve Terakki sorusunu gördüm,uzandım Türkistan'a ,ah ulan ah, yarım kaldı hayaller Enver Paşa..Seni andım Talat Paşa sonra süre bitti zaten.

Bu kadar kolay sınav bir daha denk gelmez #kpss2021

2021 yılında Azerbaycan da düzenlenen şampiyona da gururumuz olan cevabını yapamayan yoktur her halde :)

Ayşe begüm onbaşı ve salda baya iyi sorulardı.

Teşekkürler Ayşe Begüm Onbaşı ve Van Gölü +2 puan kazandım #kpss2021

Deyrulzafaran Manastırı bilgisine sınavdan bir gün önce denk gelip "Bunu da sormazlar" deyip geçmişimdir ve sınavda çıkmıştır Yüzünü eliyle kapatan insan #kpss2021#kpss2021 tesla edison sorusunda beyni yananlar...

Ayşe Begüm Onbaşı ve Van Gölü iyiki varsınız :)

2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021

Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021

Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenek sınavında, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır