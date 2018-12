KPSS 2018 tercih kýlavuzu yayýnlandý ÖSYM AÝS KPSS ortaöðretim önlisans tercih iþlemleri osym.gov.tr

ÖSYM KPSS 2018/2 tercih kılavuzunu yayınlandı. KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2018/2 KPSS Ortaöğretim Önlisans tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılacak? Merkezi yerleştirme nedir? ÖSYM'nin AİS sayfasında KPSS tercihleri bu hafta başlıyor. 2018 KPSS Ortaöğretim Önlisans tercih başvuruları, ÖSYM 'döküman' sayfasında yayımlanacak. Tercihler, ÖSYM'nin internet sitesinden alınacak. Alınan puanlar 2 yıl geçerli olup adaylar, 2017 Kasım, 2018 Haziran, 2018 Kasım ve 2019 Haziran aylarında olmak üzere toplam dört adet merkezi yerleştirme ile tercih yapabilecekler. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacak. Bu amaçla hazırlanan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2018/2 tercih kılavuzunda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yer alıyor. Adaylar tercihlerini 11-20 Aralık tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Tercih süresi uzatılmayacak. KPSS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri so dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.



KPSS tercihleri 11 Aralık'ta yayınlanan kılavuz ile birlikte başladı. Tercihler 11 Aralık'ta başlayıp 20 Aralık'a kadar devam edecek. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacak. Bu amaçla hazırlanan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2018/2 tercih kılavuzunda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yer alıyor.

Adayların kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 2018 de yapılmış olan KPSS lisans ve ortaöğretim veya ön lisans oturumlarından birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavları ÖSYM tarafından gerçekleşti; KPSS sonuçları, ÖSYM sonuç sayfasında açıklandı. İki yıllık üniversite mezunları ile lise mezunlarının devlet memurluğu için girdiği sınav, iki senede bir yapılıyor. Merakla beklenen KPSS tercih başvuruları, ne zaman başlayacak sorusunun cevabı da netleşti.



KPSS Ortaöğretim Önisans tercih başvuruları, 11 Aralık 2018 tarihinde başlıyor, 2018/2 KPSS tercih kılavuzu, ÖSYM döküman sayfasında yayınlanması bekleniliyor. Sınava giren adaylar başvurularını 21 Aralık 2018 tarihine kadar yapabiliyor, başvurular üzerinden güncelleme gerçekleştirebiliyor. KPSS başvurları, ücretsiz olup, 21 Aralık 2018 tarihine kadar AİS sayfasında güncellenebiliyor. 22 Aralık 2018 tarihinde saat 00:00'dan sonra başvuru yapılamayacak, güncelleme gerçekleşmeyecek. Peki adaylar kılavuz üzerinden nasıl başvurularını yapacak? ÖSYM'den resmi açıklama geldi.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzu üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Sınav merkezinin yaptığı o açıklama: ÖSYM'nin başvuru kılavuzu sayfasında yayımladığı bilgilere göre önlisans ve ortaöğretim tercihlerinde başvurular B Grubu üzerinden yapılacak. ÖSYM şu açıklamayı yaptı: Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tercih tarihleri, ÖSYM sınav takvimi içerisinde açıklandı. Ortaöğretim 'lise' mezunları ile önlisans mezunları (son sınıfta okuyan öğrenciler) kurumun yayımladığı tarihler içerisinde başvurularını yapabilecek.

ÖSYM döküman sayfasında tercihler üzerine KPSS tercih kılavuzu yayımlanacak ve adaylar o tercihler üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.



ÖSYM AİS sayfasında ise adaylar başvurularını yapabilecek.



KPSS tercih ücreti alınmayacak, adaylar sadece başvuru yapacaktır. ÖSYM tercih başvuruları sırasında adaylar tercihlerini diledikleri gibi güncelleme hakkına sahip olacaktır. Sisteme giriş üzerinden tercih süresinin son gününe kadar tercihleri değiştirebilme, silme, ekleme hakkına sahiptir.

2018 ÖSYM tercih kılavuzu, 11 Aralık 2018 tarihinde yayınlanacak, tercih başvuruları 11 Aralık 2018 ila 20 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Tercih başvuruları 20 Aralık 2018 saat 23:59'a kadar ÖSYM AİS sayfasında aktif olacak. 21 Aralık tarihi itibariyle başvurular sona eriyor.

TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER



Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.



YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI



Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

KPSS TERCİH NASIL YAPILIR?



ÖSYM tarafından 2018/2 KPSS tercihleri için tercih klavuzu Aralık'ta yayımlanması bekleniyor. Memur adaylarına 30 tercih hakkı verilecek. Tercih klavuzundan branşlarına uygun olan yerleri sıralayan memur adayları ÖSYM'nin resmi İnternet sitesinde ADAY İŞLEMLERİ bölümünü tıklayıp https://ais.osym.gov.tr/ adresine ulaşarak SİSTEME GİRİŞ bölümünü tıklayıp T.C. Kimlik numara ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak 30 Aralık 23.59'a kadar tercih ettikleri yerleri sisteme girecekler.



Tercihlerde dikkat etmeniz gereken 5 hayati kural



1- Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Örneğin son başvuru tarihi 30 Aralık olduğu için, 30 Aralık'ta sınava girdiği örneğin lisans düzeyinden mezun olmayan kişinin tercih yapmaması gerekmektedir.



2- Tercih yaparken her bir kadroda yer alan nitelik kodlarındaki şartları taşıyıp taşımadığınıza dikkat ediniz. Niteliğini taşımadığınız kadroyu tercih etmeyiniz. Tercih edip yerleşseniz dahi atamanız yapılmayacaktır.



3- Tercih yaptıktan sonra, ÖSYM’nin belirtmiş olduğu bankalara internet üzerinden ödeme yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.



4- Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.



5- Kadroların karşısında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi (30 Aralık 2018) itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan bir sınavdır. KPSS, öğretmenler de dahil kamu kurumlarına atanacak personeli seçmek için gerçekleştirilir.



İlk olarak 1999'da başlayan sınavın adı 1999 ve 2000 yıllarında Devlet Memurluğu Sınavı (DMS), 2001'de Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) oldu. 2002'den itibaren de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla düzenleniyor. İşte KPSS ile ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtları:



KPSS'YE KİMLER GİRİYOR?



Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.







A GRUBU KADROLAR NE DEMEK?



Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacakları kapsar.



B GRUBU KADROLAR NELERİ İFADE EDİYOR?



Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakları kapsar.



SINAVA KİMLER BAޞVURABİLİR?



Sınavın türüne göre lise, önlisans veya lisans mezunları bu sınavlara girer. Sınava sınavın geçerlilik süresi içinde mezuniyet belgesi alacak olan öğrenciler de katılabilir.



KPSS LİSANS SINAVI NE DEMEK?



Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.



KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖОRETİM SINAVI NEDİR?



Bu sınava yükseköğretim kurumlarının iki yıllık önlisans programları ile lise mezunları katılabilir.



SINAVIN SINIRLILIKLARI NEDİR?



Lisans mezunları hem KPSS lisans hem de önlisans ve ortaöğretim sınavlarına giremez. Sınavlardan yalnızca birine girmek zorundalar.



KAÇ KEZ GİRME HAKKI VAR?



Sınava adaylar istedikleri kadar girebilir. Yalnızca A grubu kadrolara başvurabilmek için 35 yaş sınırı bulunuyor.





MEZUN OLMADAN GİRİLEBİLİR Mİ?



Öğrenciyken sınava girmek mümkün. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarında mezuniyetten önce girilmiş sınavların sonuçlarını kabul etmiyor.



KPSS NASIL UYGULANIR?



KPSS hafta sonları cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğleden sonra oturumları olarak yapılır. Adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilir. Adaylar atanmak istedikleri alan ve mezuniyetlerine göre sınavlara girerler.



SINAVIN TESTLERİ NEDİR?:



Genel Yetenek ve Kültür Testi: Bu sınav cumartesi sabahı yapılır. Adaylara Genel Yetenek Testi'nde 60, Genel Kültür Testi'nde 60 olmak üzere 120 soru yöneltilir. Bu oturumun süresi toplam 120 dakika. Bu oturuma tüm adaylar girmek zorunda.



Eğitim Bilimleri Testi: Cumartesi günü öğleden sonra yapılır. Öğretmen adaylarının girmek zorunda oldukları bir sınavdır. Toplam 80 soru yer alır ve 100 dakika verilir.



Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Testi: Bu oturum pazar günü sabah yapılır. Bu 5 testten adaylara her testten 30'ar olmak üzere toplam 150 soru yöneltilir. Sınav için 160 dakika süre tanınır. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.



Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Testi: Bu oturum pazar öğleden sonra yapılır. Her testte 30 soru yer alır. Toplam 5 testte adaylara yöneltilen soru sayısı 150 ve süresi de 160 dakika. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.



Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Bu teste öğretmen olarak 16 branşta atanmak isteyen öğretmen adayları girmek zorunda. Ayrıca YÖK'ün sınav kararı verdiği yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan ve öğretmenlik yapmak isteyen adaylar da bu sınava girmek zorunda. Adaylar iki test yanıtlar. Bunlardan biri 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, diğeri de 10 soruluk Alan Eğitimi Testi. Toplam 50 soruluk bu testin yanıtlama süresi 75 dakika.



Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanması için bu kardolara talip olanların bu sınava girmeleri zorunlu. Bu sınavda adaylara 40 soru yöneltilir ve 60 dakika süre tanınır.



İPTAL SORUDAN PUAN YOK



Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6774 sayısı yasadaki değişiklikler KPSS için de geçerli. Buna göre ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda sorular iptal edilirse bunlar değerlendirme dışı bırakılacak, geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Eski sistemde iptal edilen soru olduğunda bunları adayların tümü doğru yapmış kabul ediliyordu.



KPSS TESTLERİNİN TÜMÜNE GİRMEK ZORUNLU MU?



Adayların cumartesi günleri sabah oturumunda yapılan ve 60'şar soru olmak üzere toplam 120 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine girmeleri zorunlu. Diğer testleri alanlarına göre seçecekler.



KAÇ ÇEޞİT SINAV PUANI VAR?



Sınavda 124 çeşit puan hesaplanır. En yüksek puan 100. Her puan türüne göre de sınavdaki testlerin ağırlıkları değişir.



KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?



KPSS A Grubu ve Öğretmenlik her yıl, B Grubu 2 yılda bir yapılıyor.



SONUÇLAR NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?



Öğretmen atamalarında kullanılan P10 ve P121 puan türü sınav tarihinden itibaren 1 yıl, diğer puan türleri 2 yıl geçerli.

Merkezi yerleştirme nedir?



Devlet Personel Başkanlığı'nın ülke genelindeki tüm kamu kurumlarından personel talebi toplayarak oluşturduğu listedeki kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmasıdır.



Yılda iki kez (Kasım-Haziran) yapılır. Merkezi yerleştirme ile kadrolu memur ile 399 KİT sözleşmeli personel alınır.



İlk merkezi alım ne zaman olacak?



ÖSYM ve DPB resmi sitelerinde de yer aldığı üzere ilk merkezi alım Kasım 2018 tarihleri arasında olacak. Adaylar internet üzerinden 30 tercih yapacaklar.



Özetle; 2018 bütçesine göre atamalarda bir kısıtlama olacağı açıkçası gözükmektedir. Hatta 2019 yılı için de aynı değerlendirmeleri yapabiliriz. Yani cimri davranılacağı kesindir. Sözleşmeli ve mülakat yoluyla kamu personeli istihdamı sürecektir. Bazı sözleşmeli alımlarda sadece KPSS puanı istenecek olup mülakat uygulanmayacaktır, onun yerine güvenlik soruşturması yapılacaktır. Belediyelerin ve üniversitelerin personel alımlarına dönük özel düzenlemeler yapılacaktır.



Bazı Bakanlık ve kurumlar artık merkezi atamayla personel almayacaktır. Taşeron düzenlemesine bağlı olarak kamu personel istihdamında da genel strateji yıl sonuna kadar netleşmiş olacaktır. Özetin özeti; bundan sonra kadrolu alım yerine mülakata, liyakata, sadakata dayalı sözleşmeli personel alımları yaygınlık kazanacaktır.



Bu merkezi alımda hangi kurumlar yer alacak?



Bu belli ve sabit bir bilgi değildir. her merkezi alımda farklı kurumlar, farklı sayılar ve farklı unvanlara yerleştirme yapılmaktadır. Bir yerleştirmede kontenjan isteyen kurum bir sonrakinde istemeyebilir. Ama genel olarak bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarına, belediyelere, il özel idarelerine, üniversitelere, KİT'lere ve diğer kamu kurumlarına yerleştirme yapılmaktadır.



Merkezi yerleştirmedeki istihdam türleri



Adaylar için merkezi alımların favori olmasının iki sebebi var. birisi bu alımlarda torpil işlememesidir. İkincisi ise bu alımlarda sadece kadrolu memurluğa alım yapıldığının düşünülmesidir. Ancak merkezi yerleştirmelerde iki çeşit kontenjan vardır. bunlar kadrolu memurluk ve 300 KİT sözleşmeli personel pozisyonlarıdır.



Bu iki kontenjanın farklarını , avantaj ve dezavantaj karşılaştırmasını tablo ile detaylandırmıştık.



Kadro sayılarının belirlenişi



Öncelikle kurumlar hangi unvanlarda ve kaç tane personel alacaklarını DPB'ye bildirirler. DPB bunların şartlara uygunluğunu inceler ve yerine göre ufak tefek değişiklikler de yapabilmektedir. Bu kontenjanlar birleştirilip tek liste haline getirildikten sonra ÖSYM'ye gönderilir. ÖSYM bunları yayımlayarak adaylardan tercih alır.



Kaç merkezi yerleştirme var?



KPSS puanları 2 yıl geçerlidir. bu süre içinde 4 tane merkezi yerleştirme olmaktadır. Bu alımlar Kasım ve Haziran aylarında yapılmaktadır. 2018 KPSS puanları ile 2018 Kasım, 2019 Haziran, 2019 Kasım ve 2020 Haziran aylarında olmak üzere toplam dört adet merkezi yerleştirme yapılacaktır.