KPSS 2020/2 merkezi atama sonuçları açıklandı! ÖSYM ais KPSS tercih sonuçları sayfası

14 Ocak 2021 Perşembe 11:30 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:30

KPSS tercih sonuçları açıklandı. 2020/2 Merkezi atama tercih sürecinin sona ermesinin ardından tercih işleminde bulunan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. KPSS 2020/2 merkezi atama sonuçları açıklandı. KPSS yerleştirme sonuçları 2021 ÖSYM'nin resmi internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirildi. Toplam 452 bin 180 kişinin tercihte bulunduğu atamada 1.677 kişilik kontenjanın tamamı kadrolara yerleştirildi. KPSS tercih sonuçları sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020/2 KPSS tercih sonuçları açıklandı. Uzun süredir beklenen tercih sonuçlarına yönelik açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. Adaylar tercihlerini 30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında yapmıştı. KPSS tercih sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlanacak. İşte KPSS yerleştirme sonuçları 2021 sorgulama ekranı...

2020/2 KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 30 Aralık tarihinde başlayan ve 7 Ocak tarihine kadar devam eden KPSS tercihleri üzerinden bir hafta geçmesiyle birlikte gözler ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme sonuçlarına çevrilmişti. ÖSYM, KPSS tercih sonuçları açıklamasını resmen duyurdu. Tercih işlemleri, KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre yapılmıştı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır" dedi.

TOPLAM 452 BİN 180 KİŞİ TERCİH YAPTI

Toplam 452 bin 180 kişinin tercih işlemini gerçekleştirdiği süreçte, lisans düzeyinde 1.106, ön lisans düzeyinde 476, ortaöğretim düzeyinde ise 95 kişi yerleşti.

EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME PUANLARI AÇIKLANDI

Ortaöğretim düzeyinde en küçük yerleştirme puanı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - ANKARA - Merkez TEKNİSYEN kadrosuna 72,21153 puanla,

Ön lisans düzeyinde en küçük yerleştirme puanı TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ - SİVAS -Taşra HEMŞİRE kadrosuna 64,44963 puanla,

Lisans düzeyinde en küçük yerleştirme puanı İSPİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - ERZURUM - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ kadrosuna 67,03367 puanla gerçekleşti.

ATAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, kamu kurumları ÖSYM sistemi üzerinden, kurumlarına yerleşen aday/adaylara ilişkin bilgileri edinecektir. Tercih Kılavuzu hükmü gereğince yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecekti

Daha sonrasında Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 25′ inci maddesi doğrultusunda kurumlar “Atamaya Yetkili” amirin onayı ile 5 kişiden oluşan sınav değerlendirme komisyonu kuracaklardır.

Yerleşen adaylara ayrıca bir sınav veya mülakat yapılmayacak, yerleştiği kadronun şartlarını taşıması halinde doğrudan atanacaklardır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.