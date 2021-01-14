KPSS 2020/2 Sayısal veriler açıklandı! KPSS 2020/2 en küçük ve en büyük puanlar

14 Ocak 2021 Perşembe 14:09 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:09

KPSS 2020/2 Sayısal veriler, KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yoğun ilgi görmeye başladı. Hangi kuruma kaç puanla yerleştirme yapıldığına dair KPSS 2020/2 Sayısal veriler ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı. Adaylar, KPSS tercih sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecek. Tercih sonuçlarının yanı sıra Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin KPSS 2020/2 Sayısal verilere, en küçük ve en büyük puanlara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

KPSS 2020/2 SAYISAL VERİLER

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

TOPLAM 452 BİN 180 KİŞİ TERCİH YAPTI

Toplam 452 bin 180 kişinin tercih işlemini gerçekleştirdiği süreçte, lisans düzeyinde 1.106, ön lisans düzeyinde 476, ortaöğretim düzeyinde ise 95 kişi yerleşti.

EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME PUANLARI AÇIKLANDI

Ortaöğretim düzeyinde en küçük yerleştirme puanı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - ANKARA - Merkez TEKNİSYEN kadrosuna 72,21153 puanla,

Ön lisans düzeyinde en küçük yerleştirme puanı TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ - SİVAS -Taşra HEMŞİRE kadrosuna 64,44963 puanla,

Lisans düzeyinde en küçük yerleştirme puanı İSPİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - ERZURUM - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ kadrosuna 67,03367 puanla gerçekleşti.

YERLEŞTİRME KADROLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

ÖSYM KPSS tercih sonuçları sayfası: KPSS 2020/2 merkezi atama sonuçları açıklandı