KPSS 2022/2 tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM KPSS lisans tercih kılavuzu 2022 ve nitelik kodları

KPSS lisans tercih kılavuzu 2022 yayınlandı. Sınava giren adaylar, 21-28 Aralık tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecekler. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2022/2 tercih kılavuzunda; Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro, Pozisyonlar ve Özel Koşullar yer alıyor. İşte KPSS 2022/2 tercih kılavuzundaki Lisans Mezunları için Kadro, Pozisyonlar ve Nitelik Kodları

KPSS 2022/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzu doğrultusunda; Lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına giren adaylar aldıkları puanlara göre tercihlerini yapabilecekler.

KPSS 2022/2 sınavı kapsamında Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzuna saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. İşte KPSS lisans tercih kılavuzu 2022

ÖSYM KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU 2022



Adaylar KPSS tercihlerini, 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. KPSS Tercih işlemleri 21 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 28.12.2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS LİSANS MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI



KPSS tercih kılavuzlarında yer alan nitelik kodları, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği numaralardır.



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