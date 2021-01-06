06 Ocak 2021 Çarşamba 16:47 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 16:47

KPSS 3301 nitelik kodu nedir? sorusu KPSS tercihi yapan adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS tercihleri devam ediyor. Tercihler sırasında istenilen nitelik kodlarından 3301 en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlara ve branş sıralamasına göre ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzunda yer alan kontenjanlar üzerinden nitelik kodlarına göre tercih yapabilecekler. İşte 3301 nitelik kodunun açılımı.

3301 NİTELİK KODU NEDİR?

3301 nitelik kodu: Pazarlama, Gayrimenkul Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi ya da Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yönetimi önlisans programlarından birisinden mezun olma şartını ifade etmektedir.

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sınavına katılan adaylar için tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarının açılımı aşağıdaki gibidir.

KPSS NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzuna göre yapılacak olan tercihler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleşecek. Tercih işlemini gerçekleştirmek isteyen adaylar sisteme, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte giriş yapabilecekler.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur. Aranan nitelik kodlarını kapsamayan adaylar, tercihlerini kendilerine uygun olmayan nitelik kodlarına göre yapsalar bile yerleştirme gerçekleşmeyecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.