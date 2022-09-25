KPSS Lisans alan bilgisi sınavı sona erdi. ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen oturumların iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları bu hafta gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan adaylar sonuç tarihi hakkında araştırmaya koyuldu. Buna göre KPSS Alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuç tarihi

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS alan bilgisi sınav sonuçları Ekim ayının 21'inde açıklanacak.

Sınava katılan adaylar KPSS Lisans sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.