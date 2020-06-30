KPSS başvuru nereden yapılır 2020? KPSS başvuru ekranı (KPSS lisans)

30 Haziran 2020 Salı 10:30 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 10:30

KPSS lisans düzeyi başvuruları başlıyor. KPSS başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre KPSS lisans, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Peki, KPSS başvuru nereden yapılır 2020? KPSS lisans 2020 ÖSYM sınav takvimi ve ÖSYM ais KPSS başvuru ekranı...

ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılan lisans başvurularına saatler kala başvuru işlemlerine gözler çevrildi. KPSS başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından, 2020 KPSS başvuru işlemleri başlayacak. ÖSYM'nin 30 Haziran'da yapacağı duyuru sonrası başvuru işlemleri alınacak. İşte, 2020 KPSS başvurularıyla ilgili ayrıntılar.

2020 KPSS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR 2020?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları bugünden (30 Haziran) itibaren 13 Temmuz'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre 2020 KPSS lisans düzeyinde 6 Eylül, 12 Eylül ve 13 Eylül günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak.

Adayların tümü, 6 Eylül 2020'de yapılacak sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecekler.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.

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KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2020 başvuru ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bugün başlayacak olan KPSS başvuru kılavuzunda başvuru ücretleri belirtilecek.

Geçtiğimiz yılın KPSS lisans ücretleri şu şekildeydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

KPSS başvuru kılavuzu içerisinde ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı da açıklanacak. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuzda şu bilgiler yer almıştı:

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”