13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:57 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:57

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran'da başladı ve bugün son gün olması sebebiyle adaylar KPSS başvuruları saat kaça kadar? sorusuna cevap marıyor. KPSS için başvurular devam ederken saat kaça kadar işlem yapılabileceği araştırılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans düzeyi için başvurularda bankaya sınav harcını yatıran adaylar işlemlerini tamamlamış oluyor. 4 yıllık üniversite mezunlarının katılabildiği 2020 KPSS başvurusu saat kaçta bitiyor? İşte ayrıntılar...

KPSS BAŞVURULARI SAAT KAÇA KADAR?

ÖSYM tarafından gerçekleşitirilen KPSS sınavları için başvuru işlemleri devam ediyor. KPSS’ye katılacak olan adaylar başvurularını son gün olan 13 Temmuz saat 23.59’a kadar ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. İşte 2020 KPSS başvuru işlemleri…

KPSS BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

KPSS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında,

KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım – 16 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS ücreti nasıl yatırılır? 2020 KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak?