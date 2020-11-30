KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? KPSS alan sıralama sonuçları 2020

30 Kasım 2020 Pazartesi 11:05 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:05

KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı Ön Lisans mezunu adayların girdiği sınav sonrası merak ediliyordu. KPSS alan sıralama sonuçları 2020 ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı. Sınava giren adaylar, hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir. KPSS alan sıralama sonuçları 2020 sınava giren adayların alanlarındaki diğer adayların sıralamalarını gösteren bir sistemdir. İşte KPSS branş sıralaması

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

KPSS ALAN SIRALAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS alan sıralama sonuçları belli oldu. Kasım'ın 26'sında açıklanan KPSS Önlisans sonuçlarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı paylaşımda 2020 KPSS Önlisans branş bazında sıralamlarının 30 Kasım Pazartesi günü açıklanacağını belirtmişti.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Sınava giren aday, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir.

Bir alandan sınava giren hiçbir aday olmaması halinde veya bir alandan sınava giren tüm adayların puanlarından daha yüksek puan alan, fakat bu adaylardan farklı bir alandan sınava girmiş adayın/adayların ilgili alanda sıralamasını görüntülemesi halinde 1. sırada yer alması matematiksel bir sonuçtur.

Benzer şekilde farklı puana sahip olan birden fazla adayın kendi alanı dışındaki bir alanda kendilerini aynı sırada görmeleri de yukarıda belirtilen sebepten ötürü mümkün olabilmektedir.

Branşında Yerleşen Aday Olmamasına Rağmen Bir Önceki Sıralamaya Göre Sıralamanın Artması ve Azalması

Farklı tarihlerde yapılan branş bazında sıralama işlemleri arasında, gerçekte adayların eğitim bilgisi değişmese dahi, daha önceki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi bulunmaz iken, sonraki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisinin bulunması, var olan eğitim bilgisinin YÖKSİS’te değişmesi/güncellenmesi gibi durumlarda adayların ÖSYM sistemindeki eğitim bilgileri güncellenmekte, dolayısıyla bu durum adayın lisans/ön lisans alan/ortaöğretim alan-dal bilgisine etki ettiği için branş bazında sıralamalarını değiştirebilmektedir. Bu durum herhangi bir yerleştirme işlemi yapılmayan branşlarda dahi sıralamaların değişmesine sebep olabilmektedir.