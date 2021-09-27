KPSS branş sıralaması nereden bakılır? ÖSYM KPSS Lisans branş sıralaması 2021

27 Eylül 2021 Pazartesi 15:24 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 15:24

KPSS branş sıralaması 2021 açıklandı. ÖSYM, KPSS lisans branş bazında sıralamalarla ilgili listeyi Aday İşlemleri sekmesine ekledi. Sınava giren adaylar, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir. Peki KPSS branş sıralaması nereden bakılır? 2021 KPSS branş bazında sıralamalar nasıl öğrenilir? KPSS lisans branş bazında sıralamaların detayları haberimizde...

KPSS Lisans bazında branş sıralamaları belli oldu. KPSS branş sıralaması, sınava giren adayların alanlarındaki diğer adayların sıralamalarını gösteren bir sistemdir. Peki KPSS branş sıralamasına nereden bakılır? İşte KPSS branş sıralama sonuçları 2021

KPSS BRANŞ SIRALAMASINA NASIL BAKILIR?

2021Kamu Personel Seçme Sınavına (2021 PSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Aday işlemleri sisteminden BAŞVURULARIM/TERCİHLERİM kısmına tıklayınız.

Sağ tarafta açılan kısımdansekmesine tıklayın ve üstteki seçeneklerdensekmesini görebilirsiniz.

KPSS Branş sıralamasına bakarken Puan türünüzü seçmeyi unutmayın. KPSS Branş sıralamasının nasıl öğrenileceğine dair ayrıntılı tabloya haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.