30 Haziran 2020 Salı 17:44 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 17:44

KPSS Lisans başvuruları bugün itibariyle başladı. ÖSYM, KPSS başvuru kılavuzunu yayımladı. KPSS'ye girecek olan bazı adaylar KPSS denklik puanı nedir? KPSS denklik puanı nasıl hesaplanır? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2020 KPSS lisans ve ön lisans başvuruları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. KPSS denklik puanı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

KPSS denklik puanı hakkında detaylar, pek çok adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Sınava girmeden önce konuyla ilgili tam olarak bilgi edinmek isteyen adaylar, KPSS denklik puanı nedir sorusuna yanıt arıyor. İşte KPSS denklik puanı hesaplaması.

KPSS DENKLİK PUANI NEDİR?

KPSS denklik puanı, Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, yurt dışından almış olduğu diplomasının denkliği için KPSS Eğitim Bilimleri sınavına katılması gereken adayları nitelemektedir. Sınav esnasında bu alanda işaretleme yapan adaylara “Denklik” puanı hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylara “Denklik” puanı hesaplanmayacak.

ÖĞRETMENLERDE DENKLİK PUANI NASIL OLACAK?

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” ile Yükseköğretim Genel Kurulu kararları uyarınca, yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında başvuran adaylardan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca haklarında sınava girme kararı alınanların KPSS Eğitim Bilimleri Sınavına girmeleri gerekmektedir. Diploma denklik belgelerine düşülen Öğretmenlik şerhi Yükseköğretim Kurulu tarafından “Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için, ilgilinin Öğretmenlik alanında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri alanında başarılı olması gerekmektedir” olarak değiştirilmiştir.

Öğretmenlik alanında sınava alınan adaylar için puan hesaplamasında yapılan değişiklik nedeniyle, bu karar tarihinden önceki yıllarda yapılan KPSS Eğitim Bilimleri sonuçları geçersiz sayılır.

KPSS ÖABT NEDİR?