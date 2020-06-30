30 Haziran 2020 Salı 17:46 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 17:46

KPSS Lisans başvuruları bugün itibaiyle başladı. KPSS ÖABT sınavının da yapıldığı oturumlarla ilgili ÖSYM, KPSS başvuru kılavuzunu yayımladı. Bazı vatandaşlar KPSS ÖABT nedir? ÖABT ne demek? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2020 KPSS lisans ve ön lisans başvuruları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. ÖABT KPSS başvuruları her yıl belirtilen tarihlerde ÖSYM tarafından alınıyor.

ÖABT NE DEMEK?

KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. Adayların, KPSS’den almış oldukları puan ile öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

KPSS ÖABT NEDİR?

ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir.

KPSS ÖABT SınavI, lisans düzeyindedir. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adayların, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

KPSS ÖABT SINAV ALANI ADI VE KODU

ÖABT’ye katılacak adaylar, bu alanda sınava katılacakları alanı ve kodunu yazacaklardır. ÖABT alanını değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamaz. 1) Türkçe 2) İlköğretim Matematik 3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 4) Sosyal Bilgiler 5) Türk Dili ve Edebiyatı 6) Tarih 7) Coğrafya 8) Matematik (Lise) 9) Fizik 10) Kimya 11) Biyoloji 12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 13) Yabancı Dil (İngilizce) 14) Rehber Öğretmen 15) Sınıf Öğretmenliği 16) Okul Öncesi Öğretmenliği

KPSS lisans sınavına girecek olan binlerce aday için başvurular bugün itibariyle başladı. Memur adayları için KPSS lisans sınavı tarihi belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için heyecan dorukta. Bu yıl uygulanacak olan KPSS oturumları Genel yetenek-kültür-eğitim bilimleri, alan bilgisi, Öğretmenlik Alan bilgisi (ÖABT), Önlisans, Lisans, Din Hizmetleri Alan bilgisi (DHBT) olarak tamamlanacak. KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvuru ve sınav tarihlerinin farklı olduğu KPSS sınavlarında, adaylar katılacakları sınav hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

KPSS ÖABT 2020 ALANLARI

Türkçe,

İlköğretim Matematik,

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji,

Sosyal Bilgiler,

Türk Dili ve Edebiyatı,

Tarih,

Coğrafya,

Matematik (Lise),

Fizik,

Kimya,

Biyoloji,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,

Yabancı Dil (İngilizce),

Rehber Öğretmen,

Sınıf Öğretmenliği,

Okul Öncesi Öğretmenliği

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında yapılacaktır.