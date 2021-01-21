KPSS DHBT nedir? DHBT için KPSS şart mı?

21 Ocak 2021 Perşembe 14:05 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:05

KPSS DHBT nedir? sorusunun yanıtı din hizmetlerinde görev almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Yeterlilik Sınavı yerine ÖSYM’ye yaptırılan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 2 yılda bir yapıldığı için, bu sınava mezun olanlar ile başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabilir. Peki DHBT için KPSS şart mı? İşte KPSS DHBT ile ilgili detaylar.

DHBT NEDİR?

DHBT‘nin açılımı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi demektir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesini sağlayan bir sınavdır. 2014 ten önce diyanetin yaptığı sınavın adı YETERLİLİK Sınavı olarak adlandırılıyordu. 2014 yılında ÖSYM'ye geçerek DHBT olarak adlanmıştır.

DHBT İÇİN KPSS ŞART MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyenler ilk olarak KPSS ve DHBT Sınavlarına girmek zorundadırlar. Henüz devlet memuru olmayıp, devlet kurumlarından birisi olan DİYANET'te İmam, Müezzin veya Kur'ân Kursu öğreticisi olmak isteyenler de KPSS ile birlikte DHBT'ye de girmek zorundadır.

Kamu Personeli Seçme Sınavı, kısa adıyla KPSS, istisnai atamalar hariç, devlette memur olmak için gerekli bir sınavdır. Hangi kurum olursa olsun, devlet memuru olarak çalışmak isteyenler KPSS’ye girmek durumundadır.

Kurumlar kendi kriterleri yanında alacakları personelden güncel KPSS puanı da talep etmektedirler. Bu puan kurumdan kuruma değişmektedir. Adayların, alabilecekleri en yüksek puanı almaları fayda sağlayacaktır.

KPSS DHBT 2021 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavının yapılacağı tarih açıklandı. Normal şartlarda 2020-KPSS DHBT 27 Aralık'ta uygulanacaktı. Geçtiğimiz yıl yapılması beklenen fakat Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, bu yıl ÖSYM tarafından açıklanan 2021 sınav takvimine göre 11 Nisan'da yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Yeterlilik Sınavı yerine ÖSYM’ye yaptırılan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına kimler katılabilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin KPSS Lisans – Ortaöğretim yada Önlisans kısmının Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile DHBT’ye katılmaları zorunludur.

2021 KPSS TARİHLERİ

2021 KPSS tarihleri belli oldu. KPSS A Grubu Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), (Alan Bilgisi), 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak. Başvurular ise 28 Mayıs- 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM sınav takvimi 2021 belli oldu! İşte KPSS 2021 sınav tarihleri