KPSS DHBT sınav soruları cevapları ve yorumları 9 Aralık KPSS DHBT sınavı soruları nasıldı zor muydu kolay mıydı

KPSS DHBT sınav soruları cevapları ve yorumları yayında mı? 9 Aralık KPSS DHBT sınavı soruları nasıldı zor muydu kolay mıydı? Binlerce KPSS DHBT sınavına giren aday soruları cevapları ve yorumları için merakla bekliyor. Peki KPSS DHBT sınav cevapları ne zaman belli olacak? KPSS DHBT sınav soru yorumları nasıl? DHBT sınavı soruları kolay mı? Yılın son KPSS'si olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı bugün gerçekleşti. Sınav 10.15'te yapılacak, sınava 10.00'dan sonra gelenler katılmayacak. Her sınav sonrası olduğu gibi en çok araştırılan konu elbette soru ve cevaplar ile sonuçlar olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. DHBT‘nin açılımı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi demektir. Peki ne işe yarar ona gelelim, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesini sağlayan bir sınavdır. 2014 ten önce diyanetin yaptığı sınavın adı YETERLİLİK Sınavı olarak adlandırılıyordu. 2014 yılında ösym e geçerek DHBT olarak adlanmıştır. İşte merak edilen KPSS DHBT sınavı en son gelişmeleri ve son dakika haberleri star.com.tr’de…

KPSS DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA MI?

9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak 2018 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavının başvuruları 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapıldı. Geç başvuru tarihi 1 Kasım 2018 olarak belirlendi. 2018 KPSS DHBT Sonuçları 4 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT SINAV YORUMLARI

RTEAŞK 🇹🇷

@1453Rteask

4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü bir sistemde 1 Doğrunun Tüm yanlışları imha ettiği bir dinin Müesseseleriyiz.

GENÇ ÖNDER HİLVAN

@OnderGencHilvan

DHBT'ye girecek tüm kardeşlerimize başarılar dileriz.

#dhbt

@1453Rteask

Ya Rabbi Senin adını yüceltmek isteyen herkesi Dhbt'nin engelinden uzak tut.

İşaretlediğiniz her şık isabetli olsun. RABBİM ZİHİN AÇIKLIĞI VERSİN.

@zarifacimf

1 hr1 hour ago

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#dhbt sınav yerine 1 saat önceden gelip soğuktan donmaya karar verdim 😬🤨

Gülly 💁‍♀️

@gul_dnr

46 plakalilar olarak Gaziantep'teyiz. 😊🤗 #DHBT

@KlycRukiye

Ülke de intihar girisimine bulaşma modelleri no;199990; herhangi bir sınava gir.. gerisini onlar halleder.!

@haffzzzz

#dhbt sınav yerine 1 saat önceden gelmek

‏

@cutesusubenim

Bakalım bu sefer bizi nasıl gömeceksin dhbt’cim 🌸 #dhbt :((

@gul_dnr

Ülkemizde yapilan bütün sınavlara girmeye niyetliyim

#KPSS

#DHBT

@EbruDvrz

#dhbt #kpss

İlk defa bi sınava bu kadar kalabalık gidiyorum..

@hcrozkra

Allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah..

#dhbt

@byrmslhcskn

#samsun #dhbt

@hafizdannameler

#dhbt 40 soru 60 dakka soru başına 2 dakka bile düşmüyor be Allah kolaylık versin.

🌞camgüneşi

@camgunesi

İyi olan kazansın 🏵️ #dhbt

KPSS DHBT SINAVI HAKKINDA

Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi konularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak. Bu testte, “İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an-ı anlama ve meal bilgisi), Siyer, İslam Ahlakı” konu başlıklarından sorular yer alacak.

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için imam hatip okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacak. Test “Tefsir, Fıkıh, Hadis, Akaid ve Kelam, İslam Tarihi, Dinler ve Mezhepler Tarihi, Dini Hitabet” konu başlıklarından oluşacak.

DHBT Nedir ?

DHBT‘nin açılımı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi demektir. Peki ne işe yarar ona gelelim, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesini sağlayan bir sınavdır. 2014 ten önce diyanetin yaptığı sınavın adı YETERLİLİK Sınavı olarak adlandırılıyordu. 2014 yılında ösym e geçerek DHBT olarak adlanmıştır.

Ülkemizdeki devlet kurumlarından biri olan DİYANET daha önce yeterlik adıyla kendisi sınav yapmaktaydı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. 2014’te bu sınavı ÖSYM yapmaya başladı. DHBT Sınavı iki yılda bir yapıldığı için 2016 yılında sınava başvuru yapamayan adaylar 2018’e kadar beklemek durumunda kalacaktır. Onun için diğer DHBT sınavı zamanına kadar mezun olabilecek durumda olan ve sınava girme şartını taşıyan Diyanet’te görev almayı düşünen adayların mutlaka bu sınava girmeleri gereklidir.

DHBT ZORUNLU MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur.

DHBT sınav konuları nelerdir?

Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi konularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak. Bu testte, "İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an-ı anlama ve meal bilgisi), Siyer, İslam Ahlakı" konu başlıklarından sorular yer alacak. İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için imam hatip okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacak. Test "Tefsir, Fıkıh, Hadis, Akaid ve Kelam, İslam Tarihi, Dinler ve Mezhepler Tarihi, Dini Hitabet" konu başlıklarından oluşacak.

DHBT SINAVINDA GEÇTİĞİMİZ YIL NELER SORULMUŞTU?

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluştu ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak oldu. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)

d) Siyer

e) İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterdi. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluştu. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) Tefsir

b) Fıkıh

c) Hadis

d) Akaid & Kelam

e) İslam Tarihi

f) Dinler ve Mezhepler Tarihi

g) Dini Hitabet