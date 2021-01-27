KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavı ne zaman? 2021 ÖSYM sınav takvimi

27 Ocak 2021 Çarşamba 12:37 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:37

KPSS 2021 Genel Kültür Genel Yetenek sınavı tarihleri belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı ile devlet memuru olmak isteyen adaylar 2021 ÖSYM sınav takviminde yer alan tarihlere göre başvurularını yapabilecekler. 2021 yılı KPSS sınavları Ağustos ayında yapılacak. Bu doğrultuda, 2021 KPSS başvuru tarihleri de merak konusu oldu. Buna göre KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavı ne zaman? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimine göre ÖABT, Alan Bilgisi Testi, KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavı ve başvuru tarihleri.

KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SINAVI NE ZAMAN?

Tüm adayların katıldığı 2021 Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS 2021 ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

Adayların kendi alanlarından sorumlu oldukları 2021 KPSS Alan Bilgisi sınavı ise 7 ve 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde,

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde,

2021 ÖABT NE ZAMAN?

Öğretmen adaylarının katıldığı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ

Kurum bu yıl sınavların yapılacağı tarihleri belirttiği açıklamasında “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.” ifadeleri de kullanıldı.” İfadelerine de yer verdi.

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS 2021 başvurusu 28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Geç başvuru ise 22-23 Haziran tarihlerinde yapılabilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan tüm sınavların sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS 2021/1 tercih kılavuzu