KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS 2021/1 tercih kılavuzu

27 Ocak 2021 Çarşamba 12:37 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:37

KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı devlet memuru olmak isteyen adayların gündemindeydi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021/1 merkezi yerleştirme takvimine dair açıklamalarda bulundu. Adaylar, belirtilen tarihlerde ÖSYM KPSS 2021/1 tercih kılavuzu üzerinden alan seçerek tercihlerini yapabilecekler. İşte ÖSYM KPSS 2021/1 tercih kılavuzu

KPSS tercih ve yerleştirme süreci için beklenen açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimine dair açıklamalarda bulundu. KPSS 2021/1 tercih tarihleri belli oldu.

KPSS 2021/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Bakan Selçuk; “Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek” ifadesinde bulundu. KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları, belirtilen tarihlerde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

Bu kapsamda, kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.

Yapılacak yerleştirmeler için kontenjanlar, belirtilen tarihlerde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

KPSS 2021/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü anlatan Selçuk, şu bilgileri verdi:

- Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek.

- Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek.

- Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavı ne zaman? 2021 ÖSYM sınav takvimi