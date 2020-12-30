30 Aralık 2020 Çarşamba 17:26 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:26

KPSS 7113 nitelik kodu nedir? sorusu KPSS tercihi yapan adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS Ortaöğretim tercihleri bugün başladı. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlara ve branş sıralamasına göre ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzunda yer alan kontenjanlar üzerinden nitelik kodlarına göre tercih yapabilecekler. İşte 7113 nitelik kodunun açılımı.

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sınavına katılan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu aracılığıyla yerleştirilecekler. Binlerce kişinin yerleştirme için tercih yaptığı kılavuzda yer alan nitelik kodlarının açılımı aşağıdaki gibidir.

ÖSYM tarafından KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun yayımlanmasından sonra 7113 nitelik kodu yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 7113 nitelik kodunun açılımı..

7113 NİTELİK KODU

7113 Nitelik Kodu ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan doküman dosyasında şu şekilde tanımı yapılmaktadır: 'KPSS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek'.

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

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KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu aracılığıyla istedikleri bölümlerin alan kodlarını yazacak olan adaylar, ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifreleri ile KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzuna ulaşabilirler.

KPSS 2020/2 tercih kılavuzunda adayların tercih edebilecekleri kadrolar ve başvuru kriterleri ve kadro sayısı yer alıyor.

4429 NİTELİK KODU

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.

7113 NİTELİK KODU

7113 Nitelik Kodu ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan doküman dosyasında şu şekilde tanımı yapılmaktadır: 'KPDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek'.

4431 NİTELİK KODU

İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri Programları, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe, Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.

4453 NİTELİK KODU

Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye alanlarından birinden mezun olmak.