30 Aralık 2020 Çarşamba 16:48 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:48

KPSS 6517 nitelik kodu nedir? sorusu KPSS tercihi yapan adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS Ortaöğretim tercihleri bugün başladı. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlara ve branş sıralamasına göre ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzunda yer alan kontenjanlar üzerinden nitelik kodlarına göre tercih yapabilecekler. İşte 6517 nitelik kodunun açılımı.

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sınavına katılan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu aracılığıyla yerleştirilecekler. Binlerce kişinin yerleştirme için tercih yaptığı kılavuzda yer alan nitelik kodlarının açılımı aşağıdaki gibidir.

ÖSYM tarafından KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun yayımlanmasından sonra 6517 nitelik kodu yoğun bir şekilde araştırılıyor. 6517 nitelik kodu DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartıdır.

6517 NİTELİK KODU NEDİR?

6517 nitelik kodu: DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu aracılığıyla istedikleri bölümlerin alan kodlarını yazacak olan adaylar, ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifreleri ile KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzuna ulaşabilirler.

KPSS 2020/2 tercih kılavuzunda adayların tercih edebilecekleri kadrolar ve başvuru kriterleri ve kadro sayısı yer alıyor.

ÖSYM her yıl KPSS lisans, ön lisans ve lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzunu yayımlıyor.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.