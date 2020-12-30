30 Aralık 2020 Çarşamba 17:06 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:06

KPSS 7368 nitelik kodu nedir? sorusu KPSS tercihi yapan adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS Ortaöğretim tercihleri bugün başladı. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlara ve branş sıralamasına göre ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzunda yer alan kontenjanlar üzerinden nitelik kodlarına göre tercih yapabilecekler. İşte 7368 nitelik kodunun açılımı.

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sınavına katılan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu aracılığıyla yerleştirilecekler. Binlerce kişinin yerleştirme için tercih yaptığı kılavuzda yer alan nitelik kodlarının açılımı aşağıdaki gibidir.

ÖSYM tarafından KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun yayımlanmasından sonra 7368 nitelik kodu yoğun bir şekilde araştırılıyor.

7368 NİTELİK KODU NEDİR?

7368 nitelik kodu: T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün Başvurma Özel Şartları Bölümünde yer alan şartların tümüdür.

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

KPSS NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYIN

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu aracılığıyla istedikleri bölümlerin alan kodlarını yazacak olan adaylar, ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifreleri ile KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzuna ulaşabilirler.

KPSS 2020/2 tercih kılavuzunda adayların tercih edebilecekleri kadrolar ve başvuru kriterleri ve kadro sayısı yer alıyor.

ÖSYM her yıl KPSS lisans, ön lisans ve lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzunu yayımlıyor.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.