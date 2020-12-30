KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:59 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:59

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sınavına katılan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Lise mezunlarının katılım gösterdiği Kamu Personeli Seçme Sınav sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu aracılığıyla yerleştirilecekler. Binlerce kişinin katılım sağladığı sınava katılan adaylar aldıkları puanlar doğrultusundaKPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu üzerinden tercihlerini yapabilecekler. İşte ÖsSYM KPSS 2020/2 tercih kılavuzu

KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS ortaöğretim sınavından aldıkları puanlar ile tercih yapacak adaylar 2 yıl boyunca puanlarından faydalanabilecek. Tercih işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi internet sitesinden T.C kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEKLERİ KADROLAR

ÖSYM'nin duyuru sayfasından yaptığı açıklamada KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun yayınlandığı bildirildi.

İşte ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzuna saat 11.45’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu aracılığıyla istedikleri bölümlerin alan kodlarını yazacak olan adaylar, ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifreleri ile KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzuna ulaşabilirler.

KPSS 2020/2 tercih kılavuzunda adayların tercih edebilecekleri kadrolar ve başvuru kriterleri ve kadro sayısı yer alıyor.

ÖSYM her yıl KPSS lisans, ön lisans ve lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzunu yayımlıyor.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.