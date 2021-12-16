16 Aralık 2021 Perşembe 12:41 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 12:41

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 20 bin sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, tercih işlemlerini KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığı alım klavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile yapabilecekler. Peki Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli Personel alım süreci başladı. Sağlık Bakanlığı alım klavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı. Adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecektir.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin kılavuzun bugün erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada; "KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr/ 'den yapabilirsiniz." diyerek tercihlerin başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzuna saat 11.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 16 - 22 Aralık 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe VE 6.604 sağlik teknisyeni/ sağlik teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı gerçekleştirilecek.

Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm sözleşmeli pozisyonların başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapmamaları gerekmektedir.

KPSS-2021/10: SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Başlangıç Tarihi : 16.12.2021 11:30

Bitiş Tarihi : 22.12.2021 23:59

Tercih Ücreti: 25 TL

Ödeme Yerleri:Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, başvuru şartları nelerdir?