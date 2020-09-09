09 Eylül 2020 Çarşamba 13:13 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 13:13

KPSS görevli ücretleri ne zaman yatacak? sorusu sınavda gözetmenlik yapan öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Eylül'ün 6'sında gerçekleşen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları Pazar günü tamamlandı. Bu sınavlarda görev alan öğretmenlere salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen olarak farklı ücretler ödenecek. Peki KPSS görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte KPSS görevli ücretleriyle ilgili merak edilenler.

Maliye Bakanlığı, 2020 yılının başında açıkladığı katsayı genelgesinine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavları ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavlarında görev alan öğretmenlerin görev başı ne kadar ücret alacakları belirleniyor. KPSS görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı öğretmenler tarafından merak ediliyor. İşte KPSS görevli ücretleri...

KPSS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

YKS Sınav ücretlerinin Ekim ayınnın maaşına eklenerek ödenmesi bekleniyor.

KPSS'DE GÖREVLİ ÖĞRETMENLER NE KADAR ÜCRET ALACAK?

SALON BAŞKANI

234 TL

GÖZETMEN

195 TL

YEDEK GÖZETMEN

156 TL

NOT: Hesaplama %15 vergi dilimine göre yapılmıştır. Vergi diliminize göre yatırılacak net ücrette değişiklikler olabilir.

Öğretmenlerin ek gelir kaynaklarından birisi olan hafta sonu sınavı görevlendirmeleri sınav öncesinde sınava başvuru ve sonrasında da görevlendirme sonuçları ile gerçekleşmektedir. Sınavlarda salon başkanı ve gözetmen olarak görev yapan öğretmenlere bunun karşılığında sınav görev ücreti ödenmektedir.

Sınavın gerçekleştiği binada da Bina sorumlusunun yanı sıra sınav salonlarında salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen gibi görevliler bulunmaktadır. Sınavlarda görev alan salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, il ve bakanlık sorumlularının ücretleri farklılık göstermektedir. Sınav görev ücretlerinin ödeme zamanları da değişkenlik göstermektedir.

Bir genel sınavın gerçekleştirilmesinde bakanlık sorumlusu, o ilin genel ve bölge sorumlusu (bu kişi genellikle il milli eğitim yöneticisi olmaktadır), ilçe sorumlusu ve bina sorumlusu ile yardımcıları organizasyon görevi yapmakta ve ücretlendirmeleri de ona göre olmaktadır.

Sınav organizasyonlarında en çok görev alan kamu görevlisi grubunu da öğretmenler oluşturmaktadır. Sınavları ülkemizde belli başlı kurumlar tarafından yapıldığı için bu görevlerin zamanları, süreleri ve ücretlendirmeleri de farklı olmaktadır.

ÖSYM SINAVLARINDA GÖREV ALMAK İSTEYENLER!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlarda görev almak isteyen adaylar GİS (Görevli İşlemleri Sistemi) üzerinden başvuruda bulunarak sınavlarda görev alabilirler. Sınavda gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı gözetmen ve diğer görevlerde başvuruda bulunmak isteyen adaylar için aşağıdaki link üzerinden iletişime geçebilir.

ÖSYM GİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ