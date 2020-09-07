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Eğitim

KPSS ÖABT ne zaman? 2020 KPSS Öğretmenlik Alan sınavı tarihi

2020 KPSS Öğretmenlik Alan sınavı tarihi (ÖABT), hafta sonu uygulanan Genel Kültür-Genel Yetenek Eğitim Bilimleri sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan milyonlarca Lisans mezunu aday, memur olmak için ter döktü. 6 Eylül'deki sınav, 2 oturum halinde gerçekleşti. Eğitim Bilimleri sınavına katılan öğretmen adaylarının KPSS ÖABT'ye de katılması gerekiyor. Peki KPSS ÖABT ne zaman? İşte Öğretmenlik Alan sınavı tarihi

07 Eylül 2020 Pazartesi  18:03 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 18:03
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KPSS ÖABT ne zaman? sorusu Eylül'ün 6'sında gerçekleştirilen Genel Kültür-Genel Yetenek Eğitim Bilimleri sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu uygulanan Genel Yetenek/Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu tamamlandı. Adaylar memur olmak için ter döktüler. Sınavdan çıkan adaylar 2020 KPSS Öğretmenlik Alan sınavı tarihini araştırmaya koyuldu. Peki KPSS ÖABT ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi...

ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖABT 20 Eylül 2020’de saat: 10.15’te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı sınavı ise 14.45’te yapılacak.

Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınavı sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM KPSS 2020 SINAV TAKVİMİ

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS Ön Lisans 25 Ekim 2020 tarihinde, KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020 tarihinde, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık 2020 tarihinde 2020 KPSS Ön Lisans'ta Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) bilgilerinden sorular sorulacak.

ÖABT, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi demektir ve Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur.

KPSS ÖABT nedir? ÖABT sınav alanı nedir?

KPSS soru ve cevapları: 2020 KPSS Lisans sınavında çıkan sorular

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