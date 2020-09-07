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Eğitim

KPSS soru ve cevapları: 2020 KPSS Lisans sınavında çıkan sorular

KPSS soru ve cevapları hafta sonu uygulanan sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan milyonlarca Lisans mezunu aday, memur olmak için ter döktü. 6 Eylül'de gerçekleşen sınav, 2 oturum halinde gerçekleşti. Sınavdan çıkan adaylar akıllarında kalan 2020 KPSS Lisans sınavında çıkan sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. KPSS soru ve cevaplarından bazılarını haberimizde derledik. İşte detaylar

07 Eylül 2020 Pazartesi  16:51 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 16:51
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KPSS Lisans sınavının akılda kalan soruları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta sonu uygulanan Genel Yetenek/Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu tamamlandı. Adaylar memur olmak için ter döktüler. Sınavdan çıkan adaylar KPSS sorularının cevaplarını araştırmaya koyuldu. Akılda kalan bazı soruları haberimizde derledik. İşte 2020 KPSS Lisans sınavında çıkan sorular...

2020 KPSS LİSANS SINAVINDA ÇIKAN SORULAR

KPSS sorularının cevapları için altlarındaki linklere tıklayınız. Bazı soruların cevapları uzun olduğu için bu şekilde derledik.

*Milli Mücadele Batı cephesi yardım güzergahı neresidir?

Milli Mücadele Batı cephesi yardım güzergahı neresidir? (2020 KPSS sorusu)

* Zakkum, meşe, menengiç hangi bölgede yetişir?

Zakkum, meşe, menengiç hangi bölgede yetiştirilir? (KPSS sorusu)

* Lozan'dan sonra Türkiye'nin lehine çözülen konular ve sorunlar nelerdir?

Lozan'dan sonra Türkiye'nin lehine çözülen konular ve sorunlar nelerdir?

* İtalyanlar 12 adayı neden işgal etti?

Trablusgarp savaşı 12 ada işgali neden ve sonuçları! İtalyanlar 12 adayı neden işgal etti?

* İznik işgal edilince Selçuklu başkenti ne zaman kim tarafından Konya'ya taşındı?

İznik işgal edilince Selçuklu başkenti ne zaman kim tarafından Konya'ya taşındı?

* Enver bey ve Resneli Niyazi hangi savaşta kahraman ilan edildi?

Enver bey ve Resneli Niyazi hangi savaşta kahraman ilan edildi?

* Adalet Bakanı'nın başkanı olduğu kurul hangisidir?

Adalet Bakanı hangi kurulun başkanıdır?

* 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri nelerdir?

1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri nelerdir?

* Mustafa Kemal Atatürk şerif takma adını hangi savaşta kullanmıştır?

Mustafa Kemal Atatürk şerif takma adını hangi savaşta kullanmıştır?

KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

6 Eylül'de yapılan KPSS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmektedir.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınavı sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖABT 20 Eylül 2020’de saat: 10.15’te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı sınavı ise 14.45’te yapılacak.

Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.

KPSS zor muydu, kolay mıydı? Sınav yorumları: 2020 KPSS soruları nasıldı?

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