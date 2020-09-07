KPSS soru ve cevapları: 2020 KPSS Lisans sınavında çıkan sorular

07 Eylül 2020 Pazartesi 16:51 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 16:51

KPSS Lisans sınavının akılda kalan soruları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta sonu uygulanan Genel Yetenek/Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu tamamlandı. Adaylar memur olmak için ter döktüler. Sınavdan çıkan adaylar KPSS sorularının cevaplarını araştırmaya koyuldu. Akılda kalan bazı soruları haberimizde derledik. İşte 2020 KPSS Lisans sınavında çıkan sorular...

2020 KPSS LİSANS SINAVINDA ÇIKAN SORULAR

KPSS sorularının cevapları için altlarındaki linklere tıklayınız. Bazı soruların cevapları uzun olduğu için bu şekilde derledik.

*Milli Mücadele Batı cephesi yardım güzergahı neresidir?

Milli Mücadele Batı cephesi yardım güzergahı neresidir? (2020 KPSS sorusu)

Zakkum, meşe, menengiç hangi bölgede yetiştirilir? (KPSS sorusu)

Lozan'dan sonra Türkiye'nin lehine çözülen konular ve sorunlar nelerdir?

Trablusgarp savaşı 12 ada işgali neden ve sonuçları! İtalyanlar 12 adayı neden işgal etti?

İznik işgal edilince Selçuklu başkenti ne zaman kim tarafından Konya'ya taşındı?

Enver bey ve Resneli Niyazi hangi savaşta kahraman ilan edildi?

Adalet Bakanı hangi kurulun başkanıdır?

1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri nelerdir?

Mustafa Kemal Atatürk şerif takma adını hangi savaşta kullanmıştır?

6 Eylül'de yapılan KPSS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmektedir.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınavı sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖABT 20 Eylül 2020’de saat: 10.15’te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı sınavı ise 14.45’te yapılacak.

Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.

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