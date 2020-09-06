Menengiç ve zakkum nerede yetişir? Zakkum, meşe, menengiç hangi bölgede yetistirilir? (KPSS sorusu)

06 Eylül 2020 Pazar 17:52 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 17:52

Zakkum, meşe, menengiç hangi bölgede yetistirilir? sorusu bugün uygulanan KPSS Lisans sınavında adaylara yöneltildi. Sınavdan çıkan adaylar bu sorunun cevabını araştırmaya koyuldu. KPSS'de çıkan bu Genel Kültür sorusunun cevabını merak edenler internet ortamında Menengiç ve zakkum bitkisinin nerede yetiştiğini araştırıyorlar. İşte KPSS'de çıkan o sorunun cevabı..

KPSS lisans oturumları 2020 yılında genel yetenek genel kültür sınavı ile başladı. Adaylar memur olmak için ter döktüler. Sınavdan çıkan adaylar akıllarında kalan soruların cevabını merak ediyorlar. Adaylar, Genel Kültür Coğrafya sorularından; Zakkum, meşe, menengiç bitkileri hakkında araştırma yapıyorlar. İşte bu bitkilerin yetiştiği bölgeler.

Zakkum Nerede Yetişir?

Zakkum Akdeniz bölgesi ülkeleri ile Türkiye''de sulak yerlerde, yabani olarak yetiştiği gibi süs bitkisi olarak park ve bahçelerde de yetiştirilir.

Türkiye'deki sıcak bölgelerde özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kırsal kesimlerinde yetişir.

Menengiç Nerede Yetişir?

Menengiç yörelere göre çitlenbik, çedene, çıtlık, çitemik, bıttım gibi farklı isimlerle anılır. Örneğin Adana'nın Kozan ilçesinde Çıtımık olarak adlandırılır. Menengiç genellikle Akdeniz Bölgesi'nde yetişir. Antalya'nın Akseki ve Manavgat ilçelerinde çöğre veya sakızlak adıyla anılır.

Meşe Nerede Yetişir?

Anadolu’da yaygın olarak görülen meşe ağacının anavatanı olarak nitelendirilebilecek diğer bölgeler Yunanistan’dan başlayarak Pakistan’a kadar uzanır. Türkiye, Irak, İran, Suriye, Lübnan ve Afganistan’ı kapsayan bir çizgide ilerler. Meşe, genellikle Akdeniz Bölgesi'nde yetişir.

Çok spesifik bir yetiştirilme bölgesi yoktur. Üstelik kullanım alanı oldukça yaygındır. Bu sebeple uygun bulunan birçok alana meşe ağacı dikimi gerçekleştirilebilir. Ülkemizde birçok karma ormanda görebileceğiniz meşe ağaçlarını aynı zamanda meşe ormanları olarak bir arada da görebilirsiniz.

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