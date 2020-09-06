Mustafa Kemal Atatürk şerif takma adını hangi savaşta kullanmıştır? İşte KPSS'de çıkan o sorunun cevabı

06 Eylül 2020 Pazar 13:28 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 13:28

Mustafa Kemal 'şerif' takma adını hangi savaşta kullanmıştır? sorusu bugün uygulanan KPSS Lisans sınavında adaylara yöneltildi. İlk oturumdan çıkan adaylar bu sorunun cevabını araştırmaya koyuldu. KPSS'de çıkan bu sorunun cevabını merak edenler internet ortamında araştırıyorlar. İşte KPSS'de çıkan Mustafa Kemal Atatürk şerif takma adını hangi savaşta kullanmıştır? sorusunun cevabı

KPSS lisans oturumları 2020 yılında genel yetenek genel kültür sınavı ile başladı. Adaylar memur olmak için ter döktüler. Sınavdan çıkan adaylar Mustafa Kemal Atatürk şerif takma adını hangi savaşta kullanmıştır? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

MUSTAFA KEMAL, ŞERİF TAKMA ADINI HANGİ SAVAŞTA KULLANMIŞTIR?

Trablusgarp Savaşı veya diğer adıyla 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. Adı, "Trablusgarp Savaşı" olmasına rağmen çarpışmalar Trablusgarp dışında Adriyatik Denizi, Ege Adaları, Çanakkale Boğazı ve Kızıldeniz gibi farklı bölgelerde de sürmüştür. Diğer büyük devletlerin ve I. Balkan Savaşı'nın patlak vermesi sayesinde savaşı kazanan İtalya, Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Vilayeti'ne bağlı Trablusgarp, Fizan ve Sirenayka bölgelerini ele geçirmiştir. Bu bölgeler hep beraber birleşip gelecekteki Libya devletini oluşturacaklardı.

Savaş sürerken Rodos ve On İki Ada İtalyan kuvvetlerinin işgaline uğramış, savaş sonrasında imzalanan Uşi Antlaşması'yla birlikte On İki Ada Osmanlı İmparatorluğu'na geri verme sözünü vermiş, ancak 2. cihan harbinden sonra Yunanistana hibe etmistir. Bununla birlikte, antlaşmanın belirsizliği adaları geçici İtalyan yönetimine bırakmış ve Türkiye, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın 15'inci maddesinde bu adalar üzerindeki bütün taleplerinden vazgeçmiştir.

23 Ekim 1911'de Osmanlı toprakları üzerinde uçan İtalyan Yüzbaşı Carlo Piazza, tarihteki ilk keşif uçuşunu gerçekleştirmiştir. Giulio Gavotti ise 1 Kasım günü Etrich Taube model bir uçakla Libya'daki Osmanlı kuvvetlerine karşı bir hava saldırısı düzenlemiş ve bu saldırı, ilk hava saldırısı olarak tarihe geçmiştir. Herhangi bir hava taşıtı savunma silahı olmayan Osmanlı askerleri ise tüfek atışıyla bir uçak düşürmeyi başarmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecekteki cumhurbaşkanı ve Kurtuluş Savaşı'ndaki lideri Mustafa Kemal Atatürk, savaş sırasında sahip olduğu binbaşı rütbesiyle Tobruk Muharebesi'ni yöneterek kendini göstermiştir.

MUSTAFA KEMAL 'ŞERİF' TAKMA ADINI KULLANDI

Mustafa Kemal, Trablusgarp’ta Tanin Gazetesi Muhabiri Şerif Bey takma adını kullandı. Trablusgarp Savaşı nedeniyle Tobruk’a atanan M. Kemal bu görevine gitmek amacıyla 15 Ekim 1911’de İstanbul’dan ayrılmış, 21 Ekim 1911’de Mısır’a varmıştı.

Trablusgarp, sömürgeci emelleri yüzünden İtalya tarafından işgal edilmişti. Osmanlı ise bu işgale karşı ordu gönderecek gücü elinde bulamayınca gönüllü subaylarını bu cepheye görevlendirdi. Bunlardan biri olan Mustafa Kemal, gizlice bulunduğu bu görevde Tanin gazetesi muhabiri Şerif Bey takma adı; yine bu ada çıkarılmış pasaportla ve bir Rus vapuru ile yola çıktı. Arkadaşı Salih Bozok’a İskenderiye’den gönderdiği özel mektuplarda dahi bu adı kullanmaya özen gösterdi. Hatta bu gizli görevinin annesi Zübeyde Hanım’dan bile saklanmasını istedi.

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