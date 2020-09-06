06 Eylül 2020 Pazar 14:00 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 14:00

İznik işgal edilince Selçuklu başkenti ne zaman kim tarafından Konya'ya taşındı? sorusu bugün uygulanan KPSS Lisans sınavında adaylara yöneltildi. İlk oturumdan çıkan adaylar bu sorunun cevabını araştırmaya koyuldu. KPSS'de çıkan bu Genel Kültür tarih sorusunun cevabını merak edenler internet ortamında Konya'nın Selçuklu'nun başkenti oluşunu araştırıyorlar. İşte KPSS'de çıkan İznik işgal edilince Selçuklu başkenti ne zaman kim tarafından Konya'ya taşındı? sorusunun cevabı

KPSS lisans oturumları 2020 yılında genel yetenek genel kültür sınavı ile başladı. Adaylar memur olmak için ter döktüler. Sınavdan çıkan adaylar Selçuklu döneminde Konya'nın başkent olması hakkında araştırma yapıyorlar. İşte tarihte Selçuklu'nun İznik'ten Konya'ya taşınmasının ayrıntıları...

İZNİK İŞGAL EDİLİNCE SELÇUKLU BAŞKENTİ NE ZAMAN, KİM TARAFINDAN KONYA'YA TAŞINDI?

Bizanslılar zamanında Konya bugünkü Alaeddin tepesine kurulmuş kutsal bir şehirdi. Malazgirt’ten kısa bir süre sonra Kutalmışoğlu Süleyman Toros dağlarırını aşarak Orta Anadolu’daki birçok şehir ve kasabaları zaptederek İznik’i kendisine başkent edinmişti. Bu olay 1075- 80 yılları arasında gerçekleşmiştir. Konya bu tarihlerde Türkler’in eline geçecektir.

1095 yılında I. Haçlı dalgası başlayınca Haçlı orduları İstanbul’u geçerek Selçukluların ilk başkenti İznik’i zaptettiler. I. Kılıç Arslan Haçlıların önünden geri çekildi. Fakat Haçlılar geçici bir süre Konya’yı aldılar. Türkler İç Anadolu’da kendilerine bir savunma hattı oluşturdular. Akşehir, Uluborlu ve Honaz. I. Kılıç Arslan Malatya’yı merkez edinse de başarılı olamadı. Oğulları Arap, Mesut ve Şehinşah Türkleri Bizans’a karşı korudular.

Süleyman Şah 1076 yılında Konya'yı Anadolu Selçukluları'nın başkenti yapmış, bilahare başkent 1080 yılında İznik'e taşınmıştır. İlk haçlı seferi sırasında İznik şehri tekrar Bizans'ın eline geçmiş, sultan I. Kılıçarslan da 1097 tarihinde başşehri tekrar Konya'ya taşımıştır. Bu tarihten 1277 yılına kadar Konya aralıksız Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olmuştur.

I. Alaeddin Keykubad (1220-1237) devrinde şehrin etrafına muhkem bir sur inşa edilmiştir ve Konya Anadolu'nun en büyük şehri olmuştur.[5] Selçuklular devrinde şehirde cuma namazı kılınan yedi büyük cami vardı. Toplam şehir nüfusu 45.000-50.000 arasında tahmin ediliyor.

Konya’nın başkent olma süreci Şehinşah ve Sultan Mesut ile başladı. Ancak Konya’nın savunma ile ilgili problemleri Alaeddin Keykubat’a kadar devam etti. Alaeddin Keykubat dönemi ile beraber şehrin etrafına surların yapımı ile beraber Konya vazgeçilmez bir başkent olmuştur.

1071 senesinde Malazgirt Ovası'nda yapılan Malazgirt Savaşı'ndan önce Anadolu üzerine keşif harekatları düzenleyen Türkler ve Anadolu'yu tanıyan Büyük Selçuklular, bu savaş sonucu Anadolu'nun büyük bir kısmı ile beraber Konya'yı da, ele geçirmişler ve bölgedeki uzun Bizans hakimiyetine son vermişlerdir.

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