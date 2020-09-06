Milli Mücadele Batı cephesi yardım güzergahı neresidir? (2020 KPSS sorusu)

06 Eylül 2020 Pazar 18:23 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 18:23

Milli Mücadele Batı cephesi yardım güzergahı neresidir? sorusu bugün uygulanan KPSS Lisans sınavında adaylara yöneltildi. Sınavdan çıkan adaylar bu sorunun cevabını araştırmaya koyuldu. KPSS'de çıkan bu Genel Kültür sorusunun cevabını merak edenler internet ortamında Milli Mücadele Batı cephesi yardım güzergahını araştırıyorlar. İşte KPSS'de çıkan Milli Mücadele Batı cephesi sorusunun cevabı..

KPSS lisans oturumları 2020 yılında genel yetenek genel kültür sınavı ile başladı. Adaylar memur olmak için ter döktüler. Sınavdan çıkan adaylar akıllarında kalan soruların cevabını merak ediyorlar. Adaylar, Genel Kültür tarih sorularından; Milli Mücadele Batı cephesi yardım güzergahı hakkında araştırma yapıyorlar. İşte sorunun cevabı ve o konu hakkında detaylar...

Milli Mücadele Batı cephesi yardım güzergahı neresidir?

Milli Mücadele Batı cephesi yardım güzergahı; İstiklal Yolu olarak anılan; Milli Mücadele boyunca at, eşek veya katır ile çekilen kağnı arabalarıyla cepheye silah ve erzak gibi malzemenin taşındığı, ayrıca Batı cephesine Osmanlı ordusundan terhis edilen gönüllü askerlerin götürüldüğü; TBMM hükümetiyle görüşmek isteyen sivil halkın, yabancı diplomatların ve basın mensuplarının kullandığı, İnebolu-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı-Kalecik-Ankara hattıdır.

KPSS'de 'hangisi yardım güzergahında değildir' şeklinde sorulan bu sorunun cevabı şıklardan Eskişehir'dir.

Milli Mücadele yıllarında Anadolu’da işgale uğramamış tek bölge Karadeniz, Anadolu’nun dışarı açılabileceği tek güvenli yeri ise Kastamonu’nun İnebolu Limanı idi. Türk toplumunun yaşayabilmesi, mücadelenin başarıya ulaşabilmesi, İnebolu Limanından gelecek mühimmata bağlıydı. Özellikle 28 Haziran 1921’de İzmit’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine Anadolu›nun giriş-çıkış kapıları Karadeniz limanları olmaya başladı. Bu sebeple İnebolu-Ankara arasındaki bu yol Milli Mücadele için hayati bir önem taşıyordu. O dönemde güvenliği açısından tercih edilen bu yol yağışlı havalarda çamurla kaplanan eski bir kervan yoluydu.

İnebolu’nun büyük gemileri barındıracak bir limanı yoktu. İnebolu açıklarına gemilerle gelen silah ve cephane, açıktan ve her türlü hava şartlarında kahraman demirciler tarafından kayıklarla İnebolu kıyılarına çıkarılıyordu. Bu malzemeler Kastamonu’nun kahraman kadınları, yaşlıları ve çocukları tarafından çok zor şartlarda Ankara’ya taşınıyordu. O dönemde Anadolu’nun eli silah tutan erkekleri cephelerde düşmana karşı çarpışıyorlardı. Bu güzergâhta yol alan nakliye kollarının ortak nitelikleri cephe gerisinde kalan çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşması idi. İşte bu sebeplerden, İnebolu’dan Ankara’ya uzanan bu zorlu yola ‘İstiklal Yolu’ denilmektedir.

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