1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri nelerdir? İşte KPSS'de çıkan o sorunun cevabı

06 Eylül 2020 Pazar 13:29 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 13:29

1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri nelerdir? sorusu bugün uygulanan KPSS Lisans sınavında adaylara yöneltildi. İlk oturumdan çıkan adaylar bu sorunun cevabını araştırmaya koyuldu. KPSS'de çıkan bu Genel Kültür sorusunun cevabını merak edenler internet ortamında araştırıyorlar. İşte KPSS'de çıkan 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri nelerdir? sorusunun cevabı

KPSS lisans oturumları 2020 yılında genel yetenek genel kültür sınavı ile başladı. Adaylar memur olmak için ter döktüler. Sınavdan çıkan adaylar 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri nelerdir? sorusuna yanıt arıyor. İşte 1982 Anayasası'nın ilgili maddesi...

1982 ANAYASASI'NA GÖRE CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

1982 Anayasasının kurduğu yürütme organı “düalist” yapıdadır. Bir tarafta Cumhurbaşkanı diğer tarafta ise Bakanlar Kurulu bulunur.

CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Anayasamız, Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini çok ayrıntılı olarak 104’üncü maddede “yasama ile ilgili olanlar”, “yürütme alanına ilişkin olanlar” ve “yargı ile ilgili olanlar” şeklinde gruplandırıp tek tek saymıştır. 104’üncü madde, bu saymayı yapmadan önce ilk fıkrasında, “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir” demektedir. Bu ilk fıkradan Cumhurbaşkanının iki temel görevi ortaya çıkmaktadır: Temsil görevi ve gözetme görevi.

Temsil Görevi.- Anayasanın 104’üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının “devletin başı” olma sıfatıyla, “temsilcilik görevi” vardır. Cumhurbaşkanı bu sıfatla “Türkiye Cumhuriyeti”ni ve “Türk Milletinin birliği”ni, içerde ve dışarda temsil eder.

Devleti dış ilişkilerinde devlet başkanının temsil etmesi milletlerarası hukukta yerleşmiş bir ilkedir. Milletlerarası hukukta, devlet başkanları, devletlerin milletlerarası kişiliklerinin temsilcisi olarak kabul edilmektedir[21]. Türkiye Cumhuriyetinin milletlerarası ilişkileri alanında temsil etme yetkisi de Anayasanın 104’üncü maddesine göre Cumhurbaşkanına aittir.

Anayasamızın Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesini öngören hükmü, her halde bu “Türkiye Cumhuriyetini” ve “Türk Milletinin birliği”ni temsil etme görevini tam anlamıyla sağlamak içindir.

Gözetme Görevi - Diğer yandan, Cumhurbaşkanının “gözetme görevi” de vardır. 104’üncü maddeye göre, Cumhurbaşkanı “Anayasanın uygulanmasını” ve “devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışması”nı gözetir.

104’üncü madde, Cumhurbaşkanının temsil görevi ve gözetme görevini yerine getirebilmesi amacıyla yapacağı görev ve kullanacağı yetkileri saymıştır. Bu görev ve yetkileri 104’üncü madde üç gruba ayırarak saymıştır: (a) Yasama ile ilgili olanlar. (b) Yürütme ile ilgili olanlar. (c) Yargı ile ilgili olanlar.

Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini üçe ayırarak inceleyebiliriz.

A. CUMHURBAŞKANININ YASAMA İLE İLGİLİ GÖREV VE YETKİLERİ

1. Yasama Yılının İlk Günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde Açılış Konuşmasını Yapmak

2. Türkiye Büyük Millet Meclisini Toplantıya Çağırmak

3. Kanunları Yayımlamak

4. Kanunları Tekrar Görüşülmek Üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine Geri Göndermek

4. Anayasa Değişikliklerine İlişkin Kanunları Halkoyuna Sunmak

5. Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açmak

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine Karar Vermek

7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kullanılmasına Karar Vermek

8. Genelkurmay Başkanını Atamak

9. Millî Güvenlik Kurulunu Toplantıya Çağırmak ve Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık Etmek

10. Başkanlığında Toplanan Bakanlar Kurulu Kararıyla Sıkıyönetim veya Olağanüstü Hal İlân Etmek ve Kanun Hükmünde Kararname Çıkarmak

11. Kararnameleri İmzalamak

12. Sürekli Hastalık, Sakatlık veya Kocama Sebebiyle Belirli Kişilerin Cezalarını Hafifletmek veya Kaldırmak.

13. Devlet Denetleme Kurulunun Üyeleri ile Başkanını Atamak ve Bu Kurula İnceleme, Araştırma ve Denetleme Yaptırmak

14. Yükseköğretim Kurulu Üyelerini Seçmek

15. Üniversite Rektörlerini Seçmek

C. CUMHURBAŞKANININ YARGI İLE İLGİLİ OLAN GÖREV VE YETKİLERİ

Anayasanın 104’üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görev ve yetkileri şunlardır:

- Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek,

- Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek,

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini seçmek,

- Askerî Yargıtay Üyelerini seçmek,

- Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek,

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

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